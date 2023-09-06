Как правильно держать палочки для суши: основные лайфхаки, которые важно знать

В Японии существует особый культ — столовые приборы. Основным видом там являются палочки, как и во всей Восточной Азии. Раньше они подбирались индивидуально под кисть человека, но сейчас — стандартного размера. Как правильно держать палочки для суши и что важно перед этим знать — читай в материале.
Существует ряд необычных фактов о палочках, которые лучше знать перед их использованием. Например.
Вдруг у тебя остался лосось, то можно приготовить еще одно изысканное блюдо. Читай, как приготовить запеченный лосось с соусом сабайон — рецепт Жени Клопотенко.
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