Как правильно держать палочки для суши: основные лайфхаки, которые важно знать

Анна Голишевская, редактор сайта 06 сентября 2023, 16:45
Палички для суші
Фото: Unsplash

Больше новостей
Павла Кириленка призначено головою Антимонопольного комітету України: біографія
Назначен новый глава Антимонопольного комитета. Что известно о Павле Кириленко — биография
Як зберігати квасолю, щоб у ній не завелися жучки: поради
Жукам не удастся съесть запасы! Как правильно хранить фасоль и что нужно знать — советы
Хто може бути опікуном людини похилого віку: перелік осіб
Чтобы подарить семью и заботу. Кто может быть опекуном пожилого человека — полный перечень лиц
Як побороти печію в доашніх умовах
Вкусно, но есть не буду, опять изжога замучает! Рассказываем о причинах появления и как от нее избавиться в домашних условиях
Смотреть больше

Материалы по теме

Як зберігати квасолю, щоб у ній не завелися жучки: поради
Жукам не удастся съесть запасы! Как правильно хранить фасоль и что нужно знать — советы
Как правильно держать палочки для суши: основные лайфхаки, которые важно знать
Как правильно варить макароны, чтобы они не слиплись: важные правила
Як відіпрати білі шкарпетки - способи в домашніх умовах
Как отстирать белые носки быстро и легко — пять действенных способов в домашних условиях
Машина
Как убрать царапины на пластике авто: средства и рекомендации

Видео
0:04:08
Цены на овощи 2023

Борщевой набор подешевел? Каких цен на овощи ждать осенью
0:02:56
Укрытие в школах
Бассейн, комната для релакса и даже кухня! Образцовое укрытие для школьников столицы
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 6 сентября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:11
Яка ситуація у Благодатному на Миколаївщині 5 вересня 2023: що відомо
Десять жителей пытаются восстановить родное село: как выживает уничтоженное Благодатное в Николаевской области
0:05:47
Збиті льотчики Росії
“Долетавшиеся” асы: о чем расскажет документальный фильм ГУР Сбитые летчики России
0:04:00
бійці 47 окремої механізованої бригади
Даже контуженые радовались! Воины об эмоциях после уничтожения авиации врага на миллионы долларов
0:04:45
Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм
Юрик, или Дорога, не касаясь земли — история фильма, вызвавшего резонанс среди украинцев
0:08:53
Операція штурму Азову — відео зайняття позицій ворога
Ситуация была критической, россияне преобладали. Как прошел штурм бригадой Азов позиций врага
0:06:40
Російські окупанти підпалюють мінні поля: ситуація на південному фронті
Роют подземные ходы и жгут минные поля. Чем занимаются российские оккупанты на южном направлении
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 5 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Як зберігати квасолю, щоб у ній не завелися жучки: поради
Читать дальше
Жукам не удастся съесть запасы! Как правильно хранить фасоль и что нужно знать — советы
Як побороти печію в доашніх умовах
Читать дальше
Вкусно, но есть не буду, опять изжога замучает! Рассказываем о причинах появления и как от нее избавиться в домашних условиях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь