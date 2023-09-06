Как правильно держать палочки для суши: основные лайфхаки, которые важно знать

В Японии существует особый культ — столовые приборы. Основным видом там являются палочки, как и во всей Восточной Азии. Раньше они подбирались индивидуально под кисть человека, но сейчас — стандартного размера. Как правильно держать палочки для суши и что важно перед этим знать — читай в материале.

Что нужно знать перед тем, как есть суши: основные моменты

Существует ряд необычных фактов о палочках, которые лучше знать перед их использованием. Например.

Палочки для суши в переводе с Китайского (куайцзы, 筷子) значит быстро. Палочки отличаются от вилки тем, что с их помощью можно держать очень разную по объемам пищу. Как маленькое зерно, так и большой картофель. Но перед этим нужно научиться правильно ими пользоваться. Одна палочка из набора всегда остается неподвижной основой, к которой прижимают еду другой палочкой. Эти столовые приборы бывают очень разными. Например, они отличаются длинной, формой, материалом изготовления. Но в Европе чаще всего используют обычные, классические бамбуковые палочки (25 см). В Японии часто можно увидеть очень длинные столовые приборы, которые достигают 35 см и больше в длину. Кулинарные палочки там делают не только из бамбука, но и из металла, пластика, кости и даже из фарфора. В Японии к палочкам относятся по-особенному. Это не только прибор, с помощью которого можно поесть, но и исключительная вещь. Иероглиф в виде двух вертикальных черточек носит сакральный смысл, основанный на понятии единства двух вещей, единства всего сущего. Поэтому часто палочки дарят на разные важные события, свадьбы и т.д.

Как правильно держать палочки для суши: основные моменты

Возьми одну палочку и ее верхнюю часть укладывай в ложбинку между указательным и большим пальцами, нижнюю часть пропусти между пальцами и положи на безымянный. Эта палочка не будет подвижной во время трапезы. Вторую палочку возьми указательным и большим пальцами. Эта палочка будет подвижной. Когда правильно возьмешь палочки, убедись в том, что ты можешь правильно ими маневрировать. Только верхняя палочка для еды должна двигаться. Перемещай верхнюю палочку вверх и вниз между средним и указательным пальцами, а нижней палочкой не двигай. Если ты правильно все сделал(-ла), то кончики палочек должны соприкасаться, а другие их части — нет.

Как держать палочки для суши правильно и на что важно обращать внимание

Палочки должны быть расположены на одном уровне. Если одна выступает вперед, есть вероятность, что ты не сможешь взять ролл или он выпадет. Когда ты взял(-а) деревянные палочки, аккуратно разъедини и потри их друг об друга. Это поможет убрать отслоившиеся волокна, и ты не загонишь себе занозу. Если кажется, что пользование палочками — это довольно сложно, потренируйся на карандашах. Попробуй захватывать ими мелкие предметы.

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