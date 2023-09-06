Як правильно тримати палички для суші: основні лайфхаки, які важливо знати

У Японії існує особливий культ — столове приладдя. Основним його видом там є палички, як і у всій Східній Азії. Раніше вони підбиралися індивідуально під руку людини, але зараз — стандартного розміру. Як правильно тримати палички для суші та що важливо перед цим знати — читай у матеріалі.

Що потрібно знати перед тим, як їсти суші: основні моменти

Існує низка незвичайних фактів про палички, які краще знати перед їх використанням. Наприклад:

Палички для суші в перекладі з китайської (куайцзи, 筷子) означає швидко. Палички відрізняються від виделки тим, що з їхньою допомогою можна тримати дуже різну за обсягами їжу: як маленьке зерно, так і велику картоплю. Але перед цим потрібно навчитися правильно користуватися ними. Одна паличка з набору завжди залишається нерухомою основою, до якої притискають їжу іншою паличкою. Це столове приладдя буває дуже різним. Наприклад, може відрізнятися довжиною, формою, матеріалом виготовлення. Але в Європі найчастіше використовують звичайні, класичні бамбукові палички (25 см). У Японії часто можна побачити дуже довгі палички, які сягають 35 см і більше завдовжки. Їх виготовляють не тільки з бамбука, але і з металу, пластику, кістки й навіть з порцеляни. У Японії до паличок ставляться по-особливому. Це не лише приладдя, за допомогою якого можна поїсти, а й виняткова річ. Ієрогліф у вигляді двох вертикальних рисок має сакральний зміст, заснований на понятті єдності двох речей, єдності всього сущого. Тому часто палички дарують на різні важливі події, весілля тощо.

Як правильно тримати палички для суші: основні моменти

Візьми одну паличку і її верхню частину уклади в улоговину між вказівним і великим пальцями, нижню частину пропусти між пальцями й поклади на безіменний. Ця паличка не буде рухомою під час трапези. Другу паличку візьми вказівним та великим пальцями. Вона буде рухомою. Коли правильно візьмеш палички, переконайся, що ти можеш ними маневрувати. Тільки верхня паличка для їжі має рухатися. Переміщай верхню паличку вгору та вниз між середнім та вказівним пальцями, а нижньою паличкою не рухай. Якщо ти правильно все зробив(-ла), то кінчики паличок повинні стикатися, а інші їхні частини — ні.

Як тримати палички для суші правильно і на що важливо звертати увагу

Палички мають бути розташовані на одному рівні. Якщо одна виступає вперед, є ймовірність, що ти не зможеш взяти рол або він випаде. Коли ти взяв(-ла) дерев’яні палички, акуратно роз’єднай і потри їх одну об одну. Це допоможе прибрати волокна, що відшарувались, і ти не заженеш собі скалку. Якщо здається, що користування паличками — це досить складно, потренуйся на олівцях. Спробуй захоплювати ними маленькі предмети.

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