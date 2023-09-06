Як правильно тримати палички для суші: основні лайфхаки, які важливо знати

У Японії існує особливий культ — столове приладдя. Основним його видом там є палички, як і у всій Східній Азії. Раніше вони підбиралися індивідуально під руку людини, але зараз — стандартного розміру. Як правильно тримати палички для суші та що важливо перед цим знати — читай у матеріалі.
Існує низка незвичайних фактів про палички, які краще знати перед їх використанням. Наприклад:
Раптом у тебе залишився лосось, можна приготувати ще одну вишукану страву. Читай, як приготувати запечений лосось з соусом сабайон — рецепт Євгена Клопотенка.
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