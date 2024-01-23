Постараться сейчас, чтобы насладиться летом: как правильно сажать клубнику

Клубника — фаворит среди ягод, что ни говори. Зрелые плоды этой культуры подходят как для приготовления блюд, так и для употребления самостоятельно. А вот как правильно сажать клубнику и когда это нужно делать, чтобы наслаждаться урожаем летом, — объясняем в материале.
Клубника, как и большинство весенних и летних культур, не терпит холода. Поэтому высаживать ее в открытый грунт нужно тогда, когда температура воздуха будет стабильная — не менее 10ºС – 15ºС тепла. Почва, в свою очередь, должна прогреться хотя бы до 8ºС – 9ºС в верхнем слое.
Оптимальным периодом посадки клубники весной является промежуток с середины апреля по начало мая.
Оптимальным периодом посадки клубники весной является промежуток с середины апреля по начало мая.
Также нужно обратить внимание на почву, в которую высаживается клубника: она должна быть с нейтральной кислотностью. Идеальная среда для роста клубники — чернозем, супески или суглинок.
Учти, чтобы участок для высадки клубники не был в долине или на холме, чтобы вода не застаивалась и не вытекала соответственно.
Перед посадкой клубники в открытую почву необходимо перекопать землю. К земле следует добавить компост или золу дерева — 200 граммов на один квадратный метр земли.
Учти, что перед посадкой клубники следует замочить корешки растения в противопаразитарном растворе, чтобы растение не болело и его не ели вредители.
Учти, что перед посадкой клубники следует замочить корешки растения в противопаразитарном растворе, чтобы растение не болело и его не ели вредители.
Также весной перед посадкой клубники следует добавить в землю соответствующее удобрение, чтобы урожай был большим и вкусным.
Корни клубники надо укоротить до 20 – 25 см. Обычная схема посадки клубники — однорядная, с расстоянием между рядами до одного метра, а между кустами — 25 – 30 сантиметров.
Также можно сажать растения ковром — тогда расстояние между кустиками будет 25 – 35 сантиметров.
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При росте усики у клубники нужно обрезать, чтобы рассада лучше прижилась.
При росте усики у клубники нужно обрезать, чтобы рассада лучше прижилась.
Чем полезна клубника мы рассказывали раньше в нашем материале.
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