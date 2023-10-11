Как правильно включить печку в автомобиле: пошаговый гайд

Ездить на автомобиле осенью и зимой — настоящее удовольствие и комфорт. Но перед этим приходится тратить много времени на прогрев салона и самой машины.

При этом печкой водители пользуются по-разному. Кто-то одновременно включает ее и запускает двигатель, другие дожидаются, когда мотор хоть немного прогреется. Как правильно включить печку в автомобиле и что для этого нужно — читай в материале.

Как правильно включить печку в автомобиле: пошаговая последовательность действий

Садясь в машину, выполни следующие действия.

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Направь воздух из печки на коврик. Именно обдув ног позволяет избавиться от влаги, которая образуется из-за мокрого снега. Кроме этого, такое действие позволит создать благоприятную атмосферу в салоне. Далее нужно направить поток тепла на стекло. Так ты устранишь обмораживание его во время движения автомобиля на большой скорости (если ты включаешь печку зимой). Повышай скорость работы печки равномерно, начиная с самой низкой. Не спеши сразу же включать печку. Нужно, чтобы мотор хорошо прогрелся.

Как включить печку в машине и настроить нужный режим: основные правила

После того как ты закрыл (-а) дверь машины, не торопись сразу же включать самый жаркий режим. Ведь таким образом у тебя половина салона будет очень сильно прогрета, а другая часть — холодной. Это может вызвать дискомфорт. Поэтому на начальном этапе лучше пустить тепло именно в ноги.

После того как они прогреются на протяжении нескольких минут, направь часть воздуха в ноги, а часть — в лобовое стекло.

Важно контролировать силу обдува. Начни с первой скорости, как на коробке.

Как правильно включать печку в машине и что делать с климат-контролем

Если в авто есть эта опция, нужно выбрать на дисплее температуру, которая будет для тебя оптимальной. Если машина современная и есть много разных функций, выбери температуру для себя и переднего пассажира, и для тех, кто едет на задних сидениях.

Если ты нажмешь кнопку рециркуляция в салоне, тогда ускоришь обогрев салона.

Климат-контроль должен нагреть салон автомобиля автоматически до нужной тебе температуры и поддерживать ее в течение всей поездки. Если этого не происходит, значит есть проблемы с самой системой.

Как правильно включать печку в машине и к чему приводит неправильное применение

Если ты неправильно используешь печку зимой, это может негативно повлиять на лобовое стекло или приборную панель (из-за резкого перепада температур). Если ты сразу включишь печку на максимальную мощность, есть риск заболеть, так как салон будет нагреваться неравномерно, холодный воздух будет сильно дуть.

Поэтому для того чтобы печка в машине работала долго и без поломки, включать печку нужно с учетом многих правил.

Сначала дай мотору набрать рабочую температуру, установи на минимальный режим, постепенно его увеличивай до комфортного. Потоки воздуха направляй в ноги, через несколько минут подключай рефлекторы обогрева окон. Таким образом у тебя не появятся трещины на стеклах.

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