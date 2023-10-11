Як правильно ввімкнути пічку в автомобілі: покроковий гайд

Їздити на автомобілі восени та взимку — справжнє задоволення та комфорт. Але перед цим доводиться витратити багато часу на прогрівання салону та самої машини.

При цьому пічкою водії користуються по-різному. Хтось одночасно вмикає її й запускає двигун, інші чекають, коли мотор хоч трохи прогріється. Як правильно включити пічку в автомобілі й що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як правильно ввімкнути пічку в автомобілі: покрокова послідовність дій

Сідаючи в машину, виконай такі дії.

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Направ повітря з пічки до килимка. Саме обдування ніг допомагає позбутися вологи, яка утворюється через мокрий сніг. Окрім цього, така дія дасть змогу створити сприятливу атмосферу у салоні. Далі потрібно спрямувати потік тепла на скло. Так ти усунеш обморожування його під час руху автомобіля на великій швидкості (якщо ти вмикаєш взимку пічку). Підвищуй швидкість роботи печі рівномірно, починаючи з найнижчої. Не поспішай відразу ж умикати пічку. Потрібно, щоб двигун добре прогрівся.

Як увімкнути піч у машині та налаштувати потрібний режим: основні правила

Після того як ти зачинив/ла двері машини, не поспішай відразу ж вмикати найспекотніший режим. Адже тоді у тебе половина салону буде дуже сильно прогрітою, а інша частина — холодною. Це може спричинити дискомфорт. Тому на початковому етапі краще направити тепло саме в ноги.

Через кілька хвилин спрямуй частину повітря на ноги, а частину — на лобове скло.

Важливо контролювати силу обдування. Почни з першої швидкості, як на коробці.

Як правильно вмикати пічку в машині й що робити з клімат-контролем

Якщо в авто є ця опція, потрібно обрати на дисплеї температуру, яка буде для тебе оптимальною. Якщо машина сучасна і є багато різних функцій, вибери температуру для себе та переднього пасажира, і для тих, хто їде на задніх сидіннях.

Якщо ти натиснеш кнопку рециркуляції в салоні, тоді прискориш обігрів салону.

Клімат-контроль має нагріти салон автомобіля автоматично до потрібної температури й підтримувати її протягом усієї поїздки. Якщо цього не відбувається, значить є проблеми із самою системою.

Як правильно вмикати пічку в машині й до чого призводить неправильне застосування

Якщо ти неправильно використовуєш взимку пічку, це може негативно вплинути на лобове скло або приладову панель (через різкий перепад температур). Якщо ти одразу включиш пічку на максимальну потужність, є ризик захворіти, оскільки салон нагріватиметься нерівномірно, холодне повітря сильно дутиме.

Тому для того, щоб пічка в машині працювала довго і не ламалася, вмикати пічку потрібно з урахуванням багатьох правил.

Спочатку дай двигуну набрати робочу температуру, встанови мінімальний режим, поступово збільшуючи до комфортного. Потоки повітря направляй у ноги, за кілька хвилин підключай рефлектори обігріву вікон. Так у тебе не з’являться тріщини на склі.

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