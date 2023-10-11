Як правильно ввімкнути пічку в автомобілі: покроковий гайд

Їздити на автомобілі восени та взимку — справжнє задоволення та комфорт. Але перед цим доводиться витратити багато часу на прогрівання салону та самої машини.
При цьому пічкою водії користуються по-різному. Хтось одночасно вмикає її й запускає двигун, інші чекають, коли мотор хоч трохи прогріється. Як правильно включити пічку в автомобілі й що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Сідаючи в машину, виконай такі дії.
Після того як ти зачинив/ла двері машини, не поспішай відразу ж вмикати найспекотніший режим. Адже тоді у тебе половина салону буде дуже сильно прогрітою, а інша частина — холодною. Це може спричинити дискомфорт. Тому на початковому етапі краще направити тепло саме в ноги.
Через кілька хвилин спрямуй частину повітря на ноги, а частину — на лобове скло.
Через кілька хвилин спрямуй частину повітря на ноги, а частину — на лобове скло.
Важливо контролювати силу обдування. Почни з першої швидкості, як на коробці.
Якщо в авто є ця опція, потрібно обрати на дисплеї температуру, яка буде для тебе оптимальною. Якщо машина сучасна і є багато різних функцій, вибери температуру для себе та переднього пасажира, і для тих, хто їде на задніх сидіннях.
Якщо ти натиснеш кнопку рециркуляції в салоні, тоді прискориш обігрів салону.
Якщо ти натиснеш кнопку рециркуляції в салоні, тоді прискориш обігрів салону.
Клімат-контроль має нагріти салон автомобіля автоматично до потрібної температури й підтримувати її протягом усієї поїздки. Якщо цього не відбувається, значить є проблеми із самою системою.
Якщо ти неправильно використовуєш взимку пічку, це може негативно вплинути на лобове скло або приладову панель (через різкий перепад температур). Якщо ти одразу включиш пічку на максимальну потужність, є ризик захворіти, оскільки салон нагріватиметься нерівномірно, холодне повітря сильно дутиме.
Тому для того, щоб пічка в машині працювала довго і не ламалася, вмикати пічку потрібно з урахуванням багатьох правил.
Тому для того, щоб пічка в машині працювала довго і не ламалася, вмикати пічку потрібно з урахуванням багатьох правил.
Спочатку дай двигуну набрати робочу температуру, встанови мінімальний режим, поступово збільшуючи до комфортного. Потоки повітря направляй у ноги, за кілька хвилин підключай рефлектори обігріву вікон. Так у тебе не з’являться тріщини на склі.
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