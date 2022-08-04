Гаспачо с персиком? Мы не шутим! Узнай простой рецепт освежающего холодного супа

Чтобы не ощущать тяжести после еды летом, нужно попробовать холодные супы. Они хорошо освежают и после них чувствуешь легкость. Одним из таких супов является испанский гаспачо. Традиционно блюдо готовится из протертых помидоров, а также огурцов, перца, оливкового масла и пряностей. Но судья проекта МастерШеф, шеф-повар Владимир Ярославский поделился еще одним интересным вариантом приготовления гаспачо — с персиком.

— Если ты такого еще не пробовал(-а) и обожаешь холодные супы, то необходимо попробовать это — тебе понравится, — уверяет шеф-повар.

Ингредиенты для приготовления гаспачо с персиком

Указанные пропорции уже очищенных ингредиентов:

300 г томатов

300 г персика

50 г воды

10-15 г сахара

10 г сока лимона

75 г сладкого красного перца без кожуры

25 г белого хлеба без корочки

12-15 г горчицы

35 г оливкового масла

соль по вкусу

соус табаско по желанию

Как приготовить гаспачо с персиком

В первую очередь нужно снять кожицу с персиков. Можно сделать это при помощи ножа или залить кипятком, подержать 45 секунд и положить в воду со льдом — кожура быстро отделится.

Далее нужно в сотейник положить персик, воду, сахар и сок лимона.

Довести все это до кипения и проварить от трех до семи минут, в зависимости от жесткости персика.

Готовый персик оставить охлаждаться. Тем временем нужно подготовить помидоры и снять с них кожицу. То же самое сделать с перцем, а с хлеба срезать корочку.

Далее в миску положить продукты и перебить блендером до однородной консистенции. Не забудь добавить специи по вкусу. Далее суп должен остыть в холодильнике.

Подавать блюдо можно с нарезанными кусочками перца, персика и базиликом. Не забудь о кусочках хлеба или брускетах. Также к такому супу подходят креветки и гребешки.

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