Гаспачо з персиком? Ми не жартуємо! Дізнайся простий рецепт холодного супу, що освіжає

Щоб не мати тяжкості після їди влітку, треба спробувати холодні супи. Вони добре освіжають і після них відчуваєш легкість. Одним із таких супів є іспанський гаспачо. Традиційно страва готується з протертих помідорів, а також огірків, оливкової олії та прянощів. Але суддя проекту МастерШеф, шеф-кухар Володимир Ярославський поділився ще одним цікавим варіантом приготування гаспачо — з персиком.

— Якщо ти такого ще не куштував(-ла) й обожнюєш холодні супи, то необхідно спробувати це — тобі сподобається, — запевняє шеф-кухар.

Інгредієнти для приготування гаспачо з персиком

Вказані пропорції вже очищених інгредієнтів:

300 г томатів

300 г персика

50 г води

10-15 г цукру

10 г соку лимона

75 г солодкого червоного перцю без шкірки

25 г білого хліба без скоринки

12-15 г гірчиці

35 г оливкової олії

сіль на смак

соус табаско за бажанням

Як приготувати гаспачо з персиком

Насамперед треба зняти шкірку з персиків. Можна зробити це ножем або залити окропом, потримати 45 секунд й покласти у воду з льодом — шкірка швидко відділяється.

Далі у сотейник покласти персик, воду, цукор і сік лимона.

Довести все це до кипіння й проварити від трьох до семи хвилин, залежить від твердості персика.

Готовий персик лишити охолонути. У цей час підготувати помідори й зняти з них шкірку. Те саме зробити з перцем, а з хліба зрізати скоринку.

Далі у миску покласти продукти й перебити блендером до однорідної консистенції. Не забудь додати спеції до смаку. Далі суп має охолонути у холодильнику.

Подавати страву можна з нарізаними шматочками перцю, персика та базиліком. Не забудь про шматочки хліба чи брускети. Також до такого супу смакують креветки та гребінець.

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