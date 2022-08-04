Гаспачо з персиком? Ми не жартуємо! Дізнайся простий рецепт холодного супу, що освіжає

Щоб не мати тяжкості після їди влітку, треба спробувати холодні супи. Вони добре освіжають і після них відчуваєш легкість. Одним із таких супів є іспанський гаспачо. Традиційно страва готується з протертих помідорів, а також огірків, оливкової олії та прянощів. Але суддя проекту МастерШеф, шеф-кухар Володимир Ярославський поділився ще одним цікавим варіантом приготування гаспачо — з персиком.
— Якщо ти такого ще не куштував(-ла) й обожнюєш холодні супи, то необхідно спробувати це — тобі сподобається, — запевняє шеф-кухар.
Вказані пропорції вже очищених інгредієнтів:
Насамперед треба зняти шкірку з персиків. Можна зробити це ножем або залити окропом, потримати 45 секунд й покласти у воду з льодом — шкірка швидко відділяється.
Далі у сотейник покласти персик, воду, цукор і сік лимона.
Довести все це до кипіння й проварити від трьох до семи хвилин, залежить від твердості персика.
Довести все це до кипіння й проварити від трьох до семи хвилин, залежить від твердості персика.
Готовий персик лишити охолонути. У цей час підготувати помідори й зняти з них шкірку. Те саме зробити з перцем, а з хліба зрізати скоринку.
Далі у миску покласти продукти й перебити блендером до однорідної консистенції. Не забудь додати спеції до смаку. Далі суп має охолонути у холодильнику.
Подавати страву можна з нарізаними шматочками перцю, персика та базиліком. Не забудь про шматочки хліба чи брускети. Також до такого супу смакують креветки та гребінець.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
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