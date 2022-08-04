Їжа та рецепти

Гаспачо з персиком? Ми не жартуємо! Дізнайся простий рецепт холодного супу, що освіжає

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Серпня 2022, 09:00
Як приготувати гаспачо з персиком: рецепт від Володимира Ярославського
Фото: Pexels

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