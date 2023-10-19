Как проверить конденсатор мультиметром: простая инструкция

Конденсаторы есть в самой различной технике. Часто именно они являются основной причиной неисправностей. Чтобы оперативно обнаружить неисправный элемент и заменить его, нужно знать, как проверить конденсатор мультиметром, поскольку это самый быстрый способ. Как проверить конденсатор мультиметром — читай в материале.

Как проверить конденсатор мультиметром и что это такое

Конденсаторы нужны в автомобиле и машиностроении, радиотехнике и электронике, в приборостроении и производстве бытовой техники.

Их называют хранилищами энергии, которую они отдают при возникновении кратковременных сбоев в питании.

Также определенный вид этих элементов отфильтровывает полезные сигналы, назначает частоту устройств, генерирующих сигналы. Цикл разрядки и зарядки у конденсатора довольно быстрый.

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Проверка конденсатора мультиметром и почему он ломается

Чаще всего конденсатор ломается от:

коротких замыканий между обкладок;

обрывов внутри конденсатора, сопровождающейся полной потерей в емкости;

частичной емкостной потери;

того что деталь не способна удерживать заряд по причине заниженной сопротивления;

чрезмерно высоких показателей ЕПС.

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Чаще всего поломки возникают из-за механических повреждений. Также причиной может быть чрезмерный нагрев либо значительное увеличения напряжения, старости самого конденсатора.

Как проверить конденсатор мультиметром: пошаговая инструкция

Измерительный прибор переведи в режим омметра. Мультиметр выставь в верхний режим измерения сопротивления. Проведи измерение сопротивления устройства на выводах (если прибор покажет низкое значение сопротивления, то тестируемый элемент не будет хорошо работать, ведь внутри имеется пробой диэлектрика или утечка электролита). Небольшое отклонение стрелки на циферблате тестера при проверке таких электронных устройств с последующим возвращением в исходное нулевое положение свидетельствует о том, что конденсатор работает и начинает набирать небольшую емкость. Отклонение стрелки мультиметра на определенную величину с последующим возвращением и фиксацией на каком-либо значении сопротивления говорит о том, что прибор не работает.

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