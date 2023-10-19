Як перевірити конденсатор мультиметром: проста інструкція

Конденсатори присутні в різній техніці. Найчастіше саме вони є основною причиною несправностей. Щоб оперативно виявити несправний елемент та замінити його, потрібно знати, як перевірити конденсатор мультиметром, оскільки це — найшвидший спосіб. Як перевірити конденсатор мультиметром — читай у матеріалі.

Як перевірити конденсатор мультиметром і що це таке

Конденсатори потрібні в автомобілі та машинобудуванні, радіотехніці та електроніці, у приладобудуванні та виробництві побутової техніки.

Їх називають сховищами енергії, яку вони віддають у разі короткочасних збоїв.

Також певний вид цих елементів фільтрує корисні сигнали, призначає частоту пристроїв, що генерують сигнали. Цикл розрядки та зарядки у конденсатора досить швидкий.

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Перевірка конденсатора мультиметром: чому він ламається

Найчастіше конденсатор ламається від:

коротких замикань;

обривів усередині конденсатора, що супроводжується повною втратою ємності;

часткової ємнісної втрати;

того, що деталь не здатна утримувати заряд через занижений опір;

надміру високих показників ЄПС.

Найчастіше ламання виникає через механічні пошкодження. Також причиною може бути надмірне нагрівання або значне збільшення напруги, старості самого конденсатора.

Як перевірити конденсатор мультиметром: покрокова інструкція

Вимірювальний пристрій переведи в режим омметра. Мультиметр вистав у верхній режим вимірювання опору. Проведи вимірювання опору пристрою на висновках. Якщо прилад покаже низьке значення опору, то елемент, що тестується, не буде добре працювати, адже всередині є пробій діелектрика або витік електроліту. Невелике відхилення стрілки на циферблаті тестера при перевірці таких електронних пристроїв з подальшим поверненням у вихідне нульове положення свідчить про те, що конденсатор працює, і починає набирати невелику ємність. Відхилення стрілки мультиметра на певну величину з подальшим поверненням і фіксацією на якомусь значенні опору свідчить про те, що прилад не працює.

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