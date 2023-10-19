Як перевірити конденсатор мультиметром: проста інструкція

Конденсатори присутні в різній техніці. Найчастіше саме вони є основною причиною несправностей. Щоб оперативно виявити несправний елемент та замінити його, потрібно знати, як перевірити конденсатор мультиметром, оскільки це — найшвидший спосіб. Як перевірити конденсатор мультиметром — читай у матеріалі.
Конденсатори потрібні в автомобілі та машинобудуванні, радіотехніці та електроніці, у приладобудуванні та виробництві побутової техніки.
Їх називають сховищами енергії, яку вони віддають у разі короткочасних збоїв.
Їх називають сховищами енергії, яку вони віддають у разі короткочасних збоїв.
Також певний вид цих елементів фільтрує корисні сигнали, призначає частоту пристроїв, що генерують сигнали. Цикл розрядки та зарядки у конденсатора досить швидкий.
Найчастіше конденсатор ламається від:
Найчастіше ламання виникає через механічні пошкодження. Також причиною може бути надмірне нагрівання або значне збільшення напруги, старості самого конденсатора.
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