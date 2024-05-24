Как размножить лаванду: простые способы по выращиванию цветка Прованса

Лаванда — кустовое растение, которое способно украсить участок не только красивыми соцветиями, но и уникальным ароматом. Это растение имеет насыщенное цветение голубого, фиолетового, розового или белого цвета. Цвет зависит от сорта и вида лаванды. Читай простые и эффективные способы размножения лаванды в домашних условиях и когда следует размножать лаванду — в нашем материале.
Лаванда распространена в регионе Средиземного моря. В качестве окультуренного вида выращивается также в Японии, Австралии и Америке.
Когда-то цветы лаванды имели устойчивую ассоциацию с французским Провансом, а сейчас их можно встретить на любом огородном или дачном участке в Украине. На украинских просторах растет как в диком состоянии, так и выращивается как эфиромасличное растение в Крыму, в частности, на южном побережье.
Кусты лаванды широко культивируются в декоративных целях, а также для получения масла, используемого в парфюмерии и медицине. Цветущая лаванда — один из лучших медоносов.
Выведено множество сортов лаванды, а также гибридов. Существует три вида лаванды (узколистная, широколистая и гибриды этих двух видов), а сортов в мире — более тридцати.
Лаванда — ценное лекарственное растение в современной фитотерапии и ароматерапии.
Лаванда оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, болеутоляющее, спазмолитическое, заживляющее, а также седативное действие.
Лечебное действие лаванды:
Лаванду назначали еще в средневековье для лечения заболеваний нервной системы: эпилепсии и приступов мигрени. Лавандовые ванны были обычным явлением, их до сих пор рекомендуют из-за расслабляющего действия. Есть научные данные о том, что лавандовое масло может быть эффективным при лечении некоторых неврологических расстройств, таких как раздражительность, бессонница, гиперэмоциональность, тревожность.
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Кусты лаванды высаживаем в начале весны, когда уже нет заморозков, или в начале осени.
Лаванда очень светолюбивое растение, поэтому участок с полутенью — не лучший вариант, поскольку обильного цветения мы так и не дождемся. Следует отдать предпочтение открытому солнечному участку с более сухой слабощелочной почвой. Не рекомендуется высаживать лаванду в низинах, где есть застой воды и в глинистый грунт. Корни лаванды не любят излишнюю влагу, от нее это растение быстро погибнет.
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Уход за лавандой:
Лаванду можно размножить семенами, отводками или черенкованием.
Семена лаванды нуждаются в стратификации — без обработки холодом они не взойдут, причем влияние низких температур должно длиться достаточно долго. В зависимости от способа и сроков обработки, существуют два варианта выращивания лаванды из семян:
Минимальный срок стратификации семян лаванды — 1,5 месяца. Если стратификация будет проходить дольше, это положительно скажется на количестве всходов и темпах прорастания.
Для искусственной стратификации семена лаванды перемешивают с песком или субстратом, наполняют смесью контейнер, обвёртывают его пленкой или накрывают крышкой и охлаждают в течение 6-8 недель при температуре около +5С. Промораживать семена лаванды не стоит: достаточно поместить их в холодильник для стратификации.
Можно посеять лаванду под зиму в конце октября, стараясь не слишком углублять семена в почву. Обязательно необходимо замульчировать грядку, чтобы защитить на зиму.
Не стоит волноваться, если лаванда не взойдет ранней весной — первые ее всходы появятся в мае или начале июня, когда температура ночью будет значительно выше.
Чтобы получить рассаду лаванды, семена высевают во второй половине февраля или первой половине марта. Лаванду принято высевать в большие ящики, раскладывая семена буквально по одному.
Для лаванды необходимо обеспечить два главных фактора:
В течение всего периода до появления всходов нужно поддерживать легкую, но стабильную влажность почвы, аккуратно опрыскивая почву по утрам и проветривая “теплички”. Без постоянной, легкой влажности, достичь хороших всходов будет сложно. С другой стороны, переувлажнение очень опасно.
В конце мая рассаду можно высаживать в сад. Зацветут кусты следующим летом.
Второй вариант посева лаванды — осенью прямо в грунт. Однако такой метод подойдет только для южных областей. В холодном климате семена за зиму могут погибнуть.
Лаванду можно размножать как зелеными, так и одревесневшими черенками. В первом случае нарезаются участки побегов, которые располагаются ближе к верхушкам, а во втором — ветви срезаются у основания.
Зеленые черенки должны быть около 13 см и иметь 2-3 узла роста (утолщения, из которых растут пучки листьев). Для одревесневших, коричневых отрезков, достаточно длины 5 см.
Черенки из прошлогодних побегов нужно замачивать перед посадкой в стимуляторе роста корня. Без этого они не прорастают.
Черенки из прошлогодних побегов нужно замачивать перед посадкой в стимуляторе роста корня. Без этого они не прорастают.
Обязательно срезают все листья, за исключением верхушки, после чего сажают черенки в подготовленные емкости. Нижний узел роста должен быть полностью погружен в субстрат (перегной и песок 2:1). Сверху обустраивают тепличку из полиэтилена.
Поливают черенки по мере подсыхания почвы. Через 6 недель у рассады хорошо развивается корневая система и ее можно высаживать в сад на постоянное место.
Весной несколько крайних побегов укладывают в неглубокие лунки, проделанные вокруг растения, пришпиливают и присыпают землей. Ветви должны так располагаться, чтобы их половина была в земле, а остальная часть с листьями и цветами — на поверхности. В дальнейшем отвод регулярно поливают и окучивают. Отбрасывают укоренившиеся экземпляры не раньше, чем через год.
Использовать деление куста, как метод размножения лаванды, не рекомендуется. Растение очень плохо реагирует на подобные манипуляции и может погибнуть.
Выращивайте лаванду, окружайте себя прекрасным и вдыхайте ее успокаивающие ароматы.
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