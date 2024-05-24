Как размножить лаванду: простые способы по выращиванию цветка Прованса

Лаванда — кустовое растение, которое способно украсить участок не только красивыми соцветиями, но и уникальным ароматом. Это растение имеет насыщенное цветение голубого, фиолетового, розового или белого цвета. Цвет зависит от сорта и вида лаванды. Читай простые и эффективные способы размножения лаванды в домашних условиях и когда следует размножать лаванду — в нашем материале.

Лаванда распространена в регионе Средиземного моря. В качестве окультуренного вида выращивается также в Японии, Австралии и Америке.

Когда-то цветы лаванды имели устойчивую ассоциацию с французским Провансом, а сейчас их можно встретить на любом огородном или дачном участке в Украине. На украинских просторах растет как в диком состоянии, так и выращивается как эфиромасличное растение в Крыму, в частности, на южном побережье.

Кусты лаванды широко культивируются в декоративных целях, а также для получения масла, используемого в парфюмерии и медицине. Цветущая лаванда — один из лучших медоносов.

Выведено множество сортов лаванды, а также гибридов. Существует три вида лаванды (узколистная, широколистая и гибриды этих двух видов), а сортов в мире — более тридцати.

Свойства лаванды

Лаванда — ценное лекарственное растение в современной фитотерапии и ароматерапии.

Лаванда оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, болеутоляющее, спазмолитическое, заживляющее, а также седативное действие.

Лечебное действие лаванды:

нервная система: помогает при бессоннице, стрессе, нервных расстройствах, головной боли;

пищеварительная система: помогает при затрудненном пищеварении, связанном с нервозностью, язве;

дыхательная система: положительно влияет при простуде, астме;

сердечно-сосудистая система: успокаивает приступы стенокардии;

кожа: помогает улучшить заживление при прыщах, небольших ожогах, в том числе солнечных, экземах, ранах, псориазе, укусах насекомых;

суставы и мышцы: помогает при растяжении, ушибе, ревматизме;

противопаразитарная: помогает бороться с вшами, блохами, клещами, комарами, молью.

Лаванду назначали еще в средневековье для лечения заболеваний нервной системы: эпилепсии и приступов мигрени. Лавандовые ванны были обычным явлением, их до сих пор рекомендуют из-за расслабляющего действия. Есть научные данные о том, что лавандовое масло может быть эффективным при лечении некоторых неврологических расстройств, таких как раздражительность, бессонница, гиперэмоциональность, тревожность.

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Когда лучше размножать лаванду

Кусты лаванды высаживаем в начале весны, когда уже нет заморозков, или в начале осени.

Лаванда очень светолюбивое растение, поэтому участок с полутенью — не лучший вариант, поскольку обильного цветения мы так и не дождемся. Следует отдать предпочтение открытому солнечному участку с более сухой слабощелочной почвой. Не рекомендуется высаживать лаванду в низинах, где есть застой воды и в глинистый грунт. Корни лаванды не любят излишнюю влагу, от нее это растение быстро погибнет.

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Уход за лавандой:

Не допускать, чтобы почва была слишком влажной. Регулярно разрыхлять почву. Удалять сорняки сразу же после появления. Проводить регулярные обрезки, от этого зависит пышность куста. Если зима малоснежная, нужно подготовить растение. В конце сезона кустики лаванды подрезают. Сверху грядку укрыть ветками (Хороший вариант — от хвойных деревьев).

Как размножить лаванду

Лаванду можно размножить семенами, отводками или черенкованием.

Как размножить лаванду семенами

Семена лаванды нуждаются в стратификации — без обработки холодом они не взойдут, причем влияние низких температур должно длиться достаточно долго. В зависимости от способа и сроков обработки, существуют два варианта выращивания лаванды из семян:

Искусственная стратификация, выдержка в холоде перед посевом. Естественная стратификация, высевание под зиму для прохождения охлаждения в почве.

Минимальный срок стратификации семян лаванды — 1,5 месяца. Если стратификация будет проходить дольше, это положительно скажется на количестве всходов и темпах прорастания.

Для искусственной стратификации семена лаванды перемешивают с песком или субстратом, наполняют смесью контейнер, обвёртывают его пленкой или накрывают крышкой и охлаждают в течение 6-8 недель при температуре около +5С. Промораживать семена лаванды не стоит: достаточно поместить их в холодильник для стратификации.

Можно посеять лаванду под зиму в конце октября, стараясь не слишком углублять семена в почву. Обязательно необходимо замульчировать грядку, чтобы защитить на зиму.

Не стоит волноваться, если лаванда не взойдет ранней весной — первые ее всходы появятся в мае или начале июня, когда температура ночью будет значительно выше.

Посев на рассаду Чтобы получить рассаду лаванды, семена высевают во второй половине февраля или первой половине марта. Лаванду принято высевать в большие ящики, раскладывая семена буквально по одному. Контейнеры наполнить грунтом и аккуратно разровнять его. Почву сверху увлажнить из пульверизатора. Семена лаванды посеять на расстоянии 1,5-2 см по одному в лунку. Прикрыть сверху 2-3 мм почвы. Сразу после посева контейнеры накрыть стеклом или пленкой. Условия прорастания семян Для лаванды необходимо обеспечить два главных фактора: яркое освещение;

температуру от +15 до +21С. В течение всего периода до появления всходов нужно поддерживать легкую, но стабильную влажность почвы, аккуратно опрыскивая почву по утрам и проветривая “теплички”. Без постоянной, легкой влажности, достичь хороших всходов будет сложно. С другой стороны, переувлажнение очень опасно. В конце мая рассаду можно высаживать в сад. Зацветут кусты следующим летом. Второй вариант посева лаванды — осенью прямо в грунт. Однако такой метод подойдет только для южных областей. В холодном климате семена за зиму могут погибнуть. Как размножить лаванду черенкованием Лаванду можно размножать как зелеными, так и одревесневшими черенками. В первом случае нарезаются участки побегов, которые располагаются ближе к верхушкам, а во втором — ветви срезаются у основания. Зеленые черенки должны быть около 13 см и иметь 2-3 узла роста (утолщения, из которых растут пучки листьев). Для одревесневших, коричневых отрезков, достаточно длины 5 см. Черенки из прошлогодних побегов нужно замачивать перед посадкой в стимуляторе роста корня. Без этого они не прорастают. Обязательно срезают все листья, за исключением верхушки, после чего сажают черенки в подготовленные емкости. Нижний узел роста должен быть полностью погружен в субстрат (перегной и песок 2:1). Сверху обустраивают тепличку из полиэтилена. Поливают черенки по мере подсыхания почвы. Через 6 недель у рассады хорошо развивается корневая система и ее можно высаживать в сад на постоянное место. Размножение лаванды черенками: видео Как размножить лаванду черенками и делением куста Весной несколько крайних побегов укладывают в неглубокие лунки, проделанные вокруг растения, пришпиливают и присыпают землей. Ветви должны так располагаться, чтобы их половина была в земле, а остальная часть с листьями и цветами — на поверхности. В дальнейшем отвод регулярно поливают и окучивают. Отбрасывают укоренившиеся экземпляры не раньше, чем через год. Использовать деление куста, как метод размножения лаванды, не рекомендуется. Растение очень плохо реагирует на подобные манипуляции и может погибнуть. Полная инструкция по выращиванию лаванды: видео Выращивайте лаванду, окружайте себя прекрасным и вдыхайте ее успокаивающие ароматы. Если же вас интересует, как вырастить лимон из косточки — читайте наш материал об этом.

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