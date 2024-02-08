Как приготовить бордосскую смесь — рецепт качественного вещества, которое не навредит растениям

Садоводы и огородники бережно относятся к своим владениям. Поэтому они не только сажают деревья, кусты и разные огородные культуры, но и обрабатывают их от вредителей и разных болезней.

Одним из популярных средств для борьбы с грибковыми заболеваниями растений является бордосская смесь. Мы расскажем, как приготовить бордосскую смесь.

Что такое бордосская смесь

Бордосская смесь — это фунгицид, он является средством защиты растений от грибковых заболеваний.

Свое название смесь получила в связи с местом, в котором ее изобрели, а именно во французском городе Бордо около 100 лет назад. В эту жидкость входят медь и известь, которые вместе эффективно действуют против грибковых инфекций на садовых и огородных культурах и цветах.

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Бордосскую смесь используют для борьбы с грибковыми и бактериальными болезнями растений. Она эффективна для борьбы с паршей яблони и груши, плодовой гнили, антракнозом, фитофторозом у помидоров и огурцов, пятнистостью косточковых культур.

Как приготовить бордосскую смесь

Для приготовления бордосской смеси тебе понадобится вода, медный купорос и известь. Помни, что работать нужно только в резиновых перчатках.

Надо взять 10 л воды и два ведра, в каждое налить по 5 л воды. В одном ведре растворить 100 г медного купороса, в другом — 100 г извести. Далее в раствор извести нужно медленно вливать раствор купороса, перемешивая деревянной палкой. Не наоборот, ведь тогда образуются большие частицы и суспензия станет нестабильной.

Если бордосская смесь приготовлена правильно, то она будет на ощупь, как слизь и будет иметь голубой цвет. Если жидкость имеет зеленый оттенок, то в ней избыток купороса, что может вызвать ожоги на листьях и плодах. Чтобы проверить, хорошая ли бордосская смесь, нужно погрузить в нее гвоздь. Если на поверхности металла не появится налет, все хорошо. А если гвоздь укроется крупинками, то в жидкости есть лишний медный купорос, нужно добавить раствора извести.

Следует отметить, что смешивать раствор извести с раствором медного купороса нужно, только когда они остынут.

Также помни, что бордосскую смесь нельзя хранить более 24 часов, ведь она теряет свои полезные свойства.

Как приготовить бордосскую смесь 3%

Чтобы приготовить бордосскую смесь 3%, нужно на 10 л раствора использовать 300 г медного купороса и 300 г извести.

Сначала нужно известь растворить в 2 литрах горячей воды (не выше 50°C), так же в 2 л горячей воды развести медный купорос. Это делается в отдельных ведрах. Затем к каждому раствору добавить по 5 л холодной воды. После этого медный купорос медленно влить в раствор извести, постоянно размешивая до однородности.

Проверить бордосскую смесь можно так же благодаря гвоздю или лакмусовой бумажке — после погружения в раствор она должна стать серовато-синей. Правильно приготовленная смесь имеет голубой цвет.

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