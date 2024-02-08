Як приготувати бордоську суміш — рецепт якісної речовини, що не нашкодить рослинам

Богдана Макалюк, журналістка сайту 08 Лютого 2024, 12:45
Як зробити бордоську суміш: рецепт і правила приготування
Фото: Pexels

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