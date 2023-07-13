Жовтіє урожай? Чим кропити огірки, щоб вони не жовтіли та не мали хвороб

Огірки ростуть не зеленими, а жовтими? Як врятувати врожай та чим їх кропити? Ця ситуація потребує термінового втручання, щоб огірки були смачними та придатними до вживання та консервування. Читай у нашому матеріалі, чим кропити огірки, щоб не жовтіли.
Причинами, чому жовтіють огірки можуть бути недостатній полив, брак корисних речовин у ґрунті або неправильне підживлення. Ще впливає занадто яскраве сонячне світло та температури, що псує звичний колір огірків.
Щоб дізнатися проблему, слід відсіювати різні чинники:
Огірки також можуть жовтіти, якщо ти висадив(-ла) гібридний сорт, який має багато квіток. Прибери зайві зав’язі, щоб огіркам вистачало корисних речовин для росту та набуття зеленого кольору.
Урятувати пожовтілі огірки можна декількома способами. Читай, чим кропити огірки від жовтизни:
Пам’ятай, поливати огірки потрібно зранку чи пізно ввечері, це також убезпечить їх від жовтіння.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо жовтіє листя огірків.
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