Жовтіє урожай? Чим кропити огірки, щоб вони не жовтіли та не мали хвороб

Огірки ростуть не зеленими, а жовтими? Як врятувати врожай та чим їх кропити? Ця ситуація потребує термінового втручання, щоб огірки були смачними та придатними до вживання та консервування. Читай у нашому матеріалі, чим кропити огірки, щоб не жовтіли.

Чим кропити огірки, щоб не жовтіли: поради, які будуть у пригоді

Причинами, чому жовтіють огірки можуть бути недостатній полив, брак корисних речовин у ґрунті або неправильне підживлення. Ще впливає занадто яскраве сонячне світло та температури, що псує звичний колір огірків.

Щоб дізнатися проблему, слід відсіювати різні чинники:

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Недотримання сівозміни. Саджати огірки на одному й тому ж місці кілька років поспіль не можна. Щороку змінюй місце посадки. Недостатнє підживлення. Підживлюй огірки азотовмісними добривами, вони впливають на колір та розмір огірків. Посуха. Огірки потребують якісного поливу. Водночас заливати грядки не можна. Якщо сьогодні був дощ — пропускай полив. Щільність посадки — між кущами роби простір, щоб рослинам вистачало світла та вологи. Брак повітря (для огірків у теплицях). Щодня відчиняй двері чи вікна, щоб повітря циркулювало.

Огірки також можуть жовтіти, якщо ти висадив(-ла) гібридний сорт, який має багато квіток. Прибери зайві зав’язі, щоб огіркам вистачало корисних речовин для росту та набуття зеленого кольору.

Урятувати пожовтілі огірки можна декількома способами. Читай, чим кропити огірки від жовтизни:

Молочна сироватка — літр сироватки змішай з 5 л води. Сумішшю полий огірки або покропи листя. Проводити таку процедуру можна раз на тиждень.

Літрову банку цибулевого лушпиння висип у 10 л відро, додай воду. Закип’яти, дай настоятися ніч, а потім проціди. Розбав водою та полий грядки огірків.

Обробка хлібом. Буханку хліба замочи у воді на ніч. Зранку додай кілька крапель йоду. Кожен літр хлібної настоянки змішуй з 10 л води. Поливай огірки з листям.

У відро води додай 1 ст.л. сечовини та 3 ст.л. деревної золи. Поливай грядки ввечері.

2 г борної кислоти розмішай у відрі теплої води. Покропи огірки.

Можна використати добрива з магазинів для саду та городу, підійдуть Кеміра-люкс, Кристалон чи Мастер.

Пам’ятай, поливати огірки потрібно зранку чи пізно ввечері, це також убезпечить їх від жовтіння.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо жовтіє листя огірків.

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