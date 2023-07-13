Желтеет урожай? Чем окропить огурцы, чтобы они не желтели и не имели болезней

Огурцы растут не зелёными, а желтыми? Как спасти урожай и чем их окроплять? Эта ситуация требует срочного вмешательства, чтобы огурцы были вкусными и пригодными для употребления и консервирования. Читай в нашем материале, чем окроплять огурцы, чтобы не желтели.
Причинами желтеющих огурцов могут быть недостаточный полив, нехватка полезных веществ в почве или неправильная подкормка. Еще влияет слишком яркий солнечный свет и температура, что портит привычный цвет огурцов.
Чтобы узнать проблему, следует отсеивать разные факторы:
Огурцы также могут желтеть, если ты высадил(-а) гибридный сорт, у которого много цветков. Убери лишние завязи, чтобы огурцам хватало полезных веществ для роста и обретения зеленого цвета.
Спасти пожелтевшие огурцы можно несколькими способами. Читай, чем окропить огурцы от желтизны:
Помни, поливать огурцы нужно утром или поздно вечером, это также обезопасит их от желтения.
Раньше мы рассказывали, что делать, если желтеют листья огурцов.
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