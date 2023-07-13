Желтеет урожай? Чем окропить огурцы, чтобы они не желтели и не имели болезней

Огурцы растут не зелёными, а желтыми? Как спасти урожай и чем их окроплять? Эта ситуация требует срочного вмешательства, чтобы огурцы были вкусными и пригодными для употребления и консервирования. Читай в нашем материале, чем окроплять огурцы, чтобы не желтели.

Чем окроплять огурцы, чтобы не желтели: советы, которые пригодятся

Причинами желтеющих огурцов могут быть недостаточный полив, нехватка полезных веществ в почве или неправильная подкормка. Еще влияет слишком яркий солнечный свет и температура, что портит привычный цвет огурцов.

Чтобы узнать проблему, следует отсеивать разные факторы:

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Несоблюдение севооборота. Сажать огурцы на одном и том же месте несколько лет подряд нельзя. Каждый год меняй место посадки. Недостаточная подкормка. Подпитывай огурцы азотсодержащими удобрениями, они влияют на цвет и размер огурцов. Засуха. Огурцы нуждаются в качественном поливе. В то же время, заливать грядки нельзя. Если сегодня был дождь — пропускай полив. Плотность посадки — между кустами делай пространство, чтобы растениям хватало света и влаги. Нехватка воздуха (для огурцов в теплицах). Каждый день открывай двери или окна, чтобы воздух циркулировал.

Огурцы также могут желтеть, если ты высадил(-а) гибридный сорт, у которого много цветков. Убери лишние завязи, чтобы огурцам хватало полезных веществ для роста и обретения зеленого цвета.

Спасти пожелтевшие огурцы можно несколькими способами. Читай, чем окропить огурцы от желтизны:

Молочная сыворотка — литр сыворотки смешай с 5 л воды. Смесью полей огурцы или окропи листья. Проводить такую процедуру можно раз в неделю.

литр сыворотки смешай с 5 л воды. Смесью полей огурцы или окропи листья. Проводить такую процедуру можно раз в неделю. Литровую банку луковой шелухи высыпь в 10 л ведро, добавь воду. Вскипяти, дай настояться ночь, а потом процеди. Разбавь водой и полей грядки огурцов.

Обработка хлебом. Буханку хлеба замочи в воде на ночь. Утром добавь несколько капель йода. Каждый литр хлебной настойки смешивай с 10 л воды. Поливай огурцы с листьями.

В ведро воды добавь 1 ст.л. мочевины и 3 ст.л. древесной золы. Поливай грядки вечером.

2 г борной кислоты размешай в ведре теплой воды. Окропи огурцы.

Можно использовать удобрения из магазинов для сада и огорода, подойдут Кемира-люкс, Кристалон или Мастер.

Помни, поливать огурцы нужно утром или поздно вечером, это также обезопасит их от желтения.

Раньше мы рассказывали, что делать, если желтеют листья огурцов.

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