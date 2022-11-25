Как сэкономить на покупке стиральной машины — пять полезных советов

Представленные популярными брендами стиральные машины автомат принадлежат к бытовой технике длительного пользования. Срок их службы при грамотном техническом обслуживании превышает десять лет.

Если предположить, что модель с усредненными спецификациями стоит 20 тыс. грн, выходит, что один год ее эксплуатации обходится всего в 2000 грн.

Эта сумма увеличивается в несколько раз за счет расходов на воду, электроэнергию, моющие средства и мелкий ремонт. Читай, как сэкономить на эксплуатации стиральной машины.

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Характеристики стиральной машины

Чтобы сэкономить на эксплуатации стиральной машины, при выборе агрегата стоит уделить внимание ряду ее характеристик:

Класс энергоэффективности. Чем он выше, тем меньше потребление. Эталонным считается класс А+++. За ним следуют А++ и А+. Принадлежность к классу B или C свидетельствует о “прожорливости” модели. Расход воды. Стиралка греет воду до нужной температуры сама, и это уже плюс, так как горячая вода — в разы дороже, чем холодная. Нормальные затраты — 40–70 л на один цикл. Некоторые режимы требуют большего расхода. Гарантия от производителя. Минимальный допустимый срок действия гарантии — 12 месяцев, так как именно в первый год эксплуатации могут обнаружиться последствия заводского брака или недостаточно качественной сборки. Придется потратиться на ремонт, если первые “тревожные звоночки” появятся после завершения гарантии.

Понравившуюся стиралку можно купить дешевле, и речь не о покупке на вторичном рынке.

Распродажи

Магазины техники несколько раз за год запускают масштабные распродажи. Самый знаменитый “праздник” низких цен — Черная пятница. Также много акций перед новогодними праздниками, Днем влюбленных и в периоды межсезонья.

Размер скидки зависит от многих факторов, например, от года выпуска стиралки и ее оснащения. Также на цену влияет спрос на модель. На невостребованные предложения скидывают до 25–30%, а на самые популярные — всего 3–5%.

Программы лояльности

Торговые сети для привлечения клиентов запускают поощрительные программы. По их условиям покупатели получают бонусы или кэшбэк за каждую покупку.

На счет, привязанный к личному кабинету, начисляется определенное количество баллов или гривен. Обычно это 1% от стоимости приобретенного товара. Например, при покупке стиральной машины за 10 999 грн кэшбэком возвращается 110 грн.

Некоторые магазины удваивают кэшбэк или персональные скидки в День рождения. И это отличный повод сделать себе выгодный и полезный подарок к празднику.

Покупка с подарком

Интересная практика, которая в последнее время часто встречается в интернет-магазинах, — подарки за покупку. В “нагрузку” к стиральным машинам обычно дают стиральный порошок, гель для стирки, универсальные капсулы или мелкую бытовую технику.

Все перечисленные вещи, несомненно, пригождаются в хозяйстве и позволяют сэкономить несколько сотен гривен.

Отказ от ненужных функций

Чем больше у стиралки дополнительных функций, тем дороже она стоит. Особенно удорожают технику опции и технологии, сложные в реализации.

Например, к премиальному сегменту принадлежат устройства, которые поддерживают:

автоматическую сушку;

паровую стирку;

ионизацию;

сенсорное управление;

дистанционное управление.

Без этих функций машина остается полноценной и сохраняет высокую эффективность, поэтому от них можно отказаться при ограниченном бюджете.

Нельзя экономить на материалах изготовления, защитных механизмах, двигателе и объеме барабана. Лишенная рациональности гонка за низкой ценой может привести к неприятным “сюрпризам”.

Резкое выключение света может испортить стиральную машину и другие приборы. Читай, как уберечь технику от сбоев электричества.

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