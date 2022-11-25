Як заощадити на купівлі пральної машини — п’ять корисних порад

Представлені популярними брендами пральні машини автомат належать до побутової техніки тривалого користування. Термін їхньої служби за умови грамотного технічного обслуговування перевищує десять років.

Якщо припустити, що модель з усередненими специфікаціями коштує 20 тис. грн, виходить, що один рік її експлуатації коштує всього 2000 грн.

Ця сума збільшується у кілька разів через витрати на воду, електроенергію, мийні засоби та дрібний ремонт. Читай, як заощадити на експлуатації пральної машини.

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Характеристики пральної машини

Щоб заощадити на експлуатації пральної машини, під час вибору агрегату варто звернути увагу на ряд її характеристик:

1. Клас енергоефективності. Чим він вищий, тим менше споживання. Еталонним вважається клас А+++. За ним слідують А++ і А+. Приналежність до класу B або C свідчить про “ненажерливість” моделі.

2. Витрата води. Пралка гріє воду до потрібної температури сама, і це вже плюс, бо гаряча вода — у рази дорожча за холодну. Нормальні витрати — 40–70 л на один цикл. Деякі режими потребують більшої витрати.

3. Гарантія від виробника. Мінімальний допустимий термін дії гарантії — 12 місяців, оскільки саме в перший рік експлуатації можуть виявитись наслідки заводського браку або недостатньо якісного складання. Доведеться витратитись на ремонт, якщо перші “тривожні дзвіночки” з’являться після завершення гарантії.

Пралку, що сподобалась, можна купити дешевше, і йдеться не про купівлю на вторинному ринку.

Розпродажі

Магазини техніки кілька разів на рік запускають масштабні розпродажі. Найзнаменитіше “свято” низьких цін — Чорна п’ятниця. Також багато акцій перед новорічними святами, Днем закоханих та у міжсезоння.

Розмір знижки залежить від багатьох факторів, наприклад, від року випуску пралки та її оснащення. Також на ціну впливає попит на модель. На незапитані пропозиції скидають до 25–30%, а на найпопулярніші — лише 3–5%.

Програми лояльності

Торгові мережі для залучення клієнтів запускають заохочувальні програми. За їхніми умовами покупці одержують бонуси або кешбек за кожну покупку.

На рахунок, прив’язаний до особистого кабінету, нараховується певна кількість балів чи гривень. Зазвичай це 1% вартості придбаного товару. Наприклад, при купівлі пральної машини за 10 999 грн кешбеком повертається 110 грн.

Деякі магазини подвоюють кешбек або персональні знижки на день народження. І це чудова нагода зробити собі вигідний і корисний подарунок до свята.

Покупка з подарунком

Цікава практика, яка останнім часом нерідко зустрічається в інтернет-магазинах, — подарунки за покупку. На додачу до пральних машин зазвичай дають пральний порошок, гель для прання, універсальні капсули або дрібну побутову техніку.

Усі перелічені речі, безперечно, стають у пригоді в господарстві й дають змогу заощадити кількасот гривень.

Відмова від непотрібних функцій

Чим більше у пралки додаткових функцій, тим дорожче вона коштує. Особливо підвищують ціну на техніку опції та технології, складні у реалізації.

Наприклад, до преміального сегмента належать пристрої, які підтримують:

автоматичне сушіння;

парове прання;

іонізацію;

сенсорне керування;

дистанційне управління.

Без цих функцій машина залишається повноцінною та зберігає високу ефективність, тому від них можна відмовитись, якщо бюджет обмежений.

Не можна економити на матеріалах виготовлення, захисних механізмах, двигуні та об’ємі барабана. Позбавлена ​​раціональності гонитва за низькою ціною може призвести до неприємних сюрпризів.

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