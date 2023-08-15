Сохрани, чтобы повторить урожай в следующем году: как правильно собирать семена помидоров

Лето заканчивается и можно выдохнуть, ведь на огороде становится все меньше работы? Это не совсем так, надо готовиться уже к следующему году и делать запасы семян.

Мы расскажем, как собрать семена помидоров, чтобы можно было посадить их в следующем году.

С каких помидоров можно собирать семена

Если в этом году ты купил(-а) семена помидоров, но на следующий год хочешь собрать их самостоятельно, надо обратить внимание на то, что написано на упаковке.

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На упаковках семян помидоров пишут “сорт” или “гибрид F1”, очень редко встречается и “гибрид F2”. Если на твоей упаковке написано “сорт”, можно собирать семена с помидоров на следующий год. А пробовать размножать гибриды — только трата времени. В большинстве случаев они не приносят плодов.

Как собрать семена помидоров самостоятельно

Если ты решил(-а) самостоятельно собирать семена помидоров, надо выбрать способ: есть простой и сложный. Но семена собранные простым способом не такие эффективные.

Как собрать семена томатов способом ферментации

Для этого способа понадобятся:

зрелые томаты;

нож для разрезания;

столовая или чайная ложка;

емкость;

сито или марля, сложенна в 3 раза;

бумажное кухонное полотенце или салфетка;

бумажный пакетик для хранения.

Надо разрезать помидор, чтобы был доступ к семенным камерам, для некоторых сортов подойдет разрез на двое, для некоторых — на четверо.

Далее жидкость из семенных камер нужно вытащить в подготовленную емкость. Это можно сделать с помощью ложки. Сока из помидоров должно быть в достаточном количестве, чтобы полностью покрыть семена.

Для сбраживания емкость с содержимым необходимо накрыть негерметичной крышкой и отставить на время. Этот процесс может занять от 24 до 48 часов в зависимости от погодных условий.

Главное — не пропустить момент сбраживания, иначе семена прорастут и станут непригодными.

Если в емкости с семенами появились пузырьки воздуха и пленка на поверхности, а сок при этом светлеет, и семена опускаются ко дну — процесс сбраживания завершен.

После этого надо промыть семена через сито под проточной водой. Потом дать стечь лишней жидкости, разместив сито на бумажном полотенце. Немного подсушив остатки, необходимо тщательно просушить семена на плоской поверхности.

Семена помидор должны полностью просохнуть, это может занять от пяти до семи дней. Потом их надо положить в подписанные бумажные пакетики и хранить в темном прохладном помещении.

Как собрать семена помидоров простым способом

Чтобы собрать семена помидоров простым способом, нужно зрелый помидор, нож, бумажное кухонное полотенце.

Разрезать помидор и достать семена, разложить их вместе с мезгой на бумажном полотенце, отложить для просушки на пять-семь дней. После окончания сушки каждое семя нужно отделить руками от полотенца и сложить в подготовленный пакетик для хранения.

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