Збережи, щоб повторити врожай наступного року: як правильно збирати насіння помідорів

Літо закінчується і можна видихнути, адже на городі стає дедалі менше роботи? Це не зовсім так, треба готуватися вже до наступного року та робити запаси насіння.

Ми розповімо, як зібрати насіння помідорів, щоб можна було посадити його наступного року.

З яких помідорів можна збирати насіння

Якщо цього року ти купив(-ла) насіння помідорів, але наступного року хочеш зібрати їх самостійно, треба звернути увагу на те, що написано на упаковуванні.

Зараз також дивляться

На упаковуванні насіння помідорів пишуть “сорт” або “гібрид F1”, дуже рідко зустрічається і “гібрид F2”. Якщо на твоєму упакованні написано сорт, можна збирати насіння з помідорів на наступний рік. А пробувати розмножувати гібриди — лише марнування часу. Найчастіше вони не приносять плодів.

Як зібрати насіння помідорів самостійно

Якщо ти вирішив(-ла) самостійно збирати насіння помідорів, треба вибрати спосіб: є простий і складний. Але насіння зібране простим способом не таке ефективне.

Як зібрати насіння томатів способом ферментації

Для цього способу знадобляться:

зрілі томати;

ніж для розрізання;

столова чи чайна ложка;

місткість;

сито або марля, складена у 3 рази;

паперовий кухонний рушник або серветка;

паперовий пакетик для зберігання.

Потрібно розрізати помідор, щоб був доступ до насіннєвих камер, для деяких сортів підійде розріз на двоє, для деяких — на четверо.

Далі рідину із насіннєвих камер потрібно витягнути в підготовлену місткість. Це можна зробити за допомогою ложки. Соку з помідорів має бути достатньо, щоб повністю покрити насіння.

Для зброджування місткість із вмістом необхідно накрити негерметичною кришкою та відставити на якийсь час. Цей процес може тривати від 24 до 48 годин, залежно від погодних умов.

Головне — не пропустити момент зброджування, інакше насіння проросте і стане непридатним.

Якщо в місткості з насінням з’явилися бульбашки повітря та плівка на поверхні, а сік при цьому світлішає, і насіння опускається на дно — процес зброджування завершений.

Після цього треба промити насіння через сито під проточною водою. Потім дати стекти зайвій рідині, розмістивши сито на паперовому рушнику. Трохи підсушивши залишки, необхідно ретельно просушити насіння на плоскій поверхні.

Насіння помідор має повністю просохнути, це може зайняти від п’яти до семи днів. Потім їх треба покласти у підписані паперові пакетики та зберігати у темному прохолодному приміщенні.

Як зібрати насіння помідорів простим способом

Щоб зібрати насіння помідорів простим способом, потрібні зрілий помідор, ніж, паперовий кухонний рушник.

Розрізати помідор і дістати насіння, розкласти їх разом із мезгою на паперовому рушнику, відкласти для просушування на п’ять-сім днів. Після закінчення сушіння кожну насінину потрібно відокремити руками від рушника та скласти у підготовлений пакетик для зберігання.

Мариновані помідори — одна з улюблених консервацій. Раніше ми розповідали різні рецепти маринованих помідорів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.