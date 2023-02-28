Будет выглядеть как новое! Как убрать царапины на стекле

У каждого из нас, наверное, есть что-то стеклянное: часы, очки, стол или аквариум. Иногда нам приходиться думать о том, как убрать царапины на стекле, ведь хочется сохранить презентабельный вид вещей.

Но перед тем как удалять царапины, надо разобраться с каким стеклом имеешь дело: толстым или тонким. Убедиться, что поврежденная поверхность сделана не из пластика. Если ты используешь специальные средства для удаления царапин, то их надо сначала проверить на небольшом участке стекла, который не так сильно попадает в поле зрения.

Мы расскажем, как убрать царапины на стекле самостоятельно.

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Как убрать царапина на тонком стекле

Полировка тонкого стекла — щепетильное дело. Здесь главное не переусердствовать. Тонкое стекло используют для изготовления часов, очков, смартфонов. Также к этому можно отнести посуду, стеклянные элементы мебели и т.д.

Как убрать царапины на стекле с помощью зубной пасты

С помощью зубной пасты можно удалить мелкие царапины на стекле очков, часов, экране смартфона. Для этого нужно использовать отбеливающую зубную пасту.

Как убрать царапины на стекле:

отполируй стекло, протри его мягкой влажной тканью;

на ватный диск выдави немного зубной пасты;

полируй стекло круговыми движениями в течение нескольких минут;

убери остатки пасты с помощью влажной ткани или мягкой салфетки.

Как убрать царапины со стекла лаком для ногтей

Если на стекле есть неглубокие царапины, их может замаскировать прозрачный лак для ногтей. Этот способ можно использовать для удаления царапин на стеклянной посуде, стеклянных элементах бытовой техники и т.д.

Сперва надо очистить поверхность. Тонкой кисточкой нанести лак на царапину. Подождать до полного просушивания примерно час. Ватной палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака, убрать излишки лака с поверхности.

Как убрать царапины на толстом стекле

К этому виду стекла можно отнести лобовые стекла автомобилей, окна, витрины или стенки аквариумов. Такие царапины на стекле можно удалить с помощью дрели с войлочными насадками или специальной полировальной машинкой.

Если у тебя нет подобного опыта, лучше обратиться к специалистам, чтобы не усугубить ситуацию.

Как отполировать толстое стекло:

убери загрязнения с поврежденной поверхности. Просуши стекло бумажными полотенцами;

царапины пометь маркером, чтобы лучше было видно;

нанесите пасту для полировки стекла;

под небольшим углом полируй поврежденный участок круговыми движениями, но не допускай перегрева;

промой поверхность моющим средством, протри влажной тканью и просуши бумажными полотенцами.

Как избежать царапин на стекле

Чаще всего царапины на стекле появляются из-за нашего небрежного отношения к вещам или неправильной чистки. Например, нужно использовать специальные средства для мытья стекол. Не надо тереть стекло газетами или грубой тканью. Надо использовать специальные мягкие салфетки.

Если ты чистишь стекло домашними методами с использованием пищевой соды, надо убедиться, что там нет мелких частичек. Если они есть, и ты давишь на стекло, вытирая его, на нем будут появляться маленькие царапины.

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