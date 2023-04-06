Как убрать нависшее веко без операционного вмешательства: объясняет косметолог

Нависание век может возникать по разным причинам. Однако одна из самых распространенных — возрастное ослабление мышц. С такой проблемой, по мнению косметологов, бороться труднее всего. Как убрать нависшее веко — читай в материале.
Косметолог Диана Карпенко отмечает, что очень часто клиенты обращаются с вопросом о том, как убрать нависшее веко без операций.
Результат могут дать направленный на укрепление мышц массаж, гимнастика и увлажняющие кожу маски. Однако есть и другие варианты решения этого вопроса без операций.
Однако, если ты не хочешь делать процедуры у косметолога, бороться с небольшими нависшими веками можно в домашних условиях. Особенно эффективен в этом случае массаж лица.
Ведь если нависшие века небольшие, то, скорее всего, у тебя есть задержка жидкости в организме. Это возникает из-за неправильного питания или наличия определенных болезней.
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