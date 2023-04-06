Как убрать нависшее веко без операционного вмешательства: объясняет косметолог

Нависание век может возникать по разным причинам. Однако одна из самых распространенных — возрастное ослабление мышц. С такой проблемой, по мнению косметологов, бороться труднее всего. Как убрать нависшее веко — читай в материале.

Как убрать нависшее веко без операции

Косметолог Диана Карпенко отмечает, что очень часто клиенты обращаются с вопросом о том, как убрать нависшее веко без операций.

Результат могут дать направленный на укрепление мышц массаж, гимнастика и увлажняющие кожу маски. Однако есть и другие варианты решения этого вопроса без операций.

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Как убрать нависшее веко: методы

Шлифование век CO2 лазером. Показания: дряблая кожа, избыток тканей, глубокие изломы. Реабилитация: 3-5 дней в виде отека, корочек. Результатом станут уплотнение кожи, сокращение кожного лоскута, сглаживание изломов. Инъекции ботулотоксином в технике Лисиный глаз или Кошачий глаз. Результат: глаза становятся более широко открытыми, поднимаются брови, веки, исчезает асимметрия и морщинки. SMAS-лифтинг верхних век подойдет, если причина нависших век — опущение бровей или висков. Такой прогрев стимулирует выработку коллагена, что обеспечивает упругость кожи. Обычно требуется всего одна процедура, чтобы достичь желаемого эффекта лифтинга, а результат сохранится от 1 до 2 лет.

Однако, если ты не хочешь делать процедуры у косметолога, бороться с небольшими нависшими веками можно в домашних условиях. Особенно эффективен в этом случае массаж лица.

Ведь если нависшие века небольшие, то, скорее всего, у тебя есть задержка жидкости в организме. Это возникает из-за неправильного питания или наличия определенных болезней.

Как убрать нависшее веко с помощью массажа

Умойся и нанеси на веки специальный крем вокруг глаз. Он будет препятствовать растяжению кожи во время массажа. Не используй масла или слишком жирные кремы, если ты страдаешь от нависания век. Выбирай в таком случае легкие структуры. Массаж нужно выполнять безымянным пальцем (он самый слабый на руке, следовательно, снижается риск растяжения нежной кожи вокруг глаз). По часовой стрелке в направлении от носа к виску выполняй круговые нажатия по области глазницы. Попробуй нажимать посильнее в зоне верхнего века. Если веки достаточно увлажнены, можно чередовать нажатие с небольшим скольжением по веку. Такой массаж можно делать дважды в день. Через несколько недель ты сможешь увидеть первый результат.

Факторы, вызывающие возникновение нависших век

наследственность и генетика;

неправильное питание;

резкое похудение;

постоянная усталость;

неудачно подобранная косметика;

аллергия.

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