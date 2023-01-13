Тяжелый случай: как убрать слайм с одежды

Slime — это одна из самых любимых игрушек для множества. Его еще называют лизуном. Красочная субстанция имеет множество разновидностей.

Она хорошо снимает стресс как у взрослых, так и у детей. Но если игрушка каким-то образом оказалась на одежде, то убрать пятна довольно тяжело.

Обычная стирка не сможет спасти вещь после разорвавшегося слайма. Как убрать слайм с одежды — читай в материале.

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можно применить высокую температуру;

охладить вещь;

сделать химическую чистку;

удалить грязь с помощью спирта.

Самый важный здесь момент — это твои действия перед чисткой ткани. В первую очередь необходимо удалить всю слизь с одежды.

Если не получается, возьми нож или банковскую карту и попробуй отскрести загрязнения. Если этого не сделать, то вся одежда после стирки будет в кусочках слайма.

Как убрать засохший слайм с одежды с помощью температур

Стирать одежду лучше при температуре выше 70 °С. Это необходимо для того, чтобы липучка растворилась в воде. Помни, что стирать синтетику в горячей воде нельзя.

Набери тазик горячей воды;

положи туда одежду и оставь ее на полчаса;

потри грязное место мылом;

сполосни под горячей водой;

после этого постирай в машинке с порошком.

Также можно убрать пятно с помощью низких температур. Этот метод применяют тогда, когда лизун уже засох на одежде.

Для этого возьми прочный пакет. Внутрь положи вещь с пятном. Отправь все в морозилку на 2-3 часа. Когда лизун замерзнет, протри загрязненный участок руками или ножом, чтобы убрать слизь. Постирай в теплой воде с мылом.

Как убрать слайм с одежды: лучшие методы

Лучше всего со слаймами на вещах работают сильные средства. Например, тебе нужно купить в магазине такие вещества:

ацетон;

перекись водорода;

нашатырный спирт;

бензин;

Vanish.

Ацетон нужно нанести на ватный диск, хорошо протереть им пятно и оставить одежду на 20-30 мин.

После этого постирай одежду в мыльной воде. Данный метод также можно применять и с перекисью, и спиртом, бензином и Vanish.

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