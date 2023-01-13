Тяжелый случай: как убрать слайм с одежды

Slime — это одна из самых любимых игрушек для множества. Его еще называют лизуном. Красочная субстанция имеет множество разновидностей.
Она хорошо снимает стресс как у взрослых, так и у детей. Но если игрушка каким-то образом оказалась на одежде, то убрать пятна довольно тяжело.
Обычная стирка не сможет спасти вещь после разорвавшегося слайма. Как убрать слайм с одежды — читай в материале.
Самый важный здесь момент — это твои действия перед чисткой ткани. В первую очередь необходимо удалить всю слизь с одежды.
Если не получается, возьми нож или банковскую карту и попробуй отскрести загрязнения. Если этого не сделать, то вся одежда после стирки будет в кусочках слайма.
Стирать одежду лучше при температуре выше 70 °С. Это необходимо для того, чтобы липучка растворилась в воде. Помни, что стирать синтетику в горячей воде нельзя.
Также можно убрать пятно с помощью низких температур. Этот метод применяют тогда, когда лизун уже засох на одежде.
Лучше всего со слаймами на вещах работают сильные средства. Например, тебе нужно купить в магазине такие вещества:
Ацетон нужно нанести на ватный диск, хорошо протереть им пятно и оставить одежду на 20-30 мин.
После этого постирай одежду в мыльной воде. Данный метод также можно применять и с перекисью, и спиртом, бензином и Vanish.
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