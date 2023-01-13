Тяжкий випадок: як прибрати слайм з одягу

Slime — це одна з найулюбленіших іграшок для багатьох. Його ще називають лизуном. Барвиста субстанція має багато різновидів.
Вона добре знімає стрес як у дорослих, так і у дітей. Але якщо іграшка опинилася на одязі, то прибрати такі плями досить важко.
Звичайне прання не зможе врятувати річ після слайма, який розірвався. Як прибрати слайм з одягу — читай у матеріалі.
Найважливіший тут момент — це твої дії перед чищенням тканини. Насамперед необхідно видалити весь слиз з одягу.
Якщо не виходить, візьми ніж або банківську картку і спробуй зішкребти забруднення. Якщо цього не зробити, весь одяг після прання буде в шматочках слайма.
Прати одяг краще за температури вище ніж 70 °С. Це необхідно для того, щоб липучка розчинилася у воді. Пам’ятай, що прати синтетику у гарячій воді не можна.
Також можна забрати пляму за допомогою низьких температур. Цей метод застосовують тоді, коли лизун вже засох на одязі.
Найкраще зі слаймами на речах працюють сильні засоби. Наприклад, тобі потрібно купити в магазині такі речовини:
Ацетон потрібно нанести на ватний диск, добре протерти ним пляму і залишити одяг на 20–30 хв.
Після цього випери одяг у мильній воді. Цей метод також можна застосовувати з перекисом і спиртом, бензином і Vanish.
Раніше ми розповідали, як вивести плями від шоколаду.
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