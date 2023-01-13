Тяжкий випадок: як прибрати слайм з одягу

Slime — це одна з найулюбленіших іграшок для багатьох. Його ще називають лизуном. Барвиста субстанція має багато різновидів.

Вона добре знімає стрес як у дорослих, так і у дітей. Але якщо іграшка опинилася на одязі, то прибрати такі плями досить важко.

Звичайне прання не зможе врятувати річ після слайма, який розірвався. Як прибрати слайм з одягу — читай у матеріалі.

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можна застосувати високу температуру;

охолодити річ;

зробити хімічне чищення;

видалити бруд за допомогою спирту.

Найважливіший тут момент — це твої дії перед чищенням тканини. Насамперед необхідно видалити весь слиз з одягу.

Якщо не виходить, візьми ніж або банківську картку і спробуй зішкребти забруднення. Якщо цього не зробити, весь одяг після прання буде в шматочках слайма.

Як прибрати засохлий слайм з одягу за допомогою температур

Прати одяг краще за температури вище ніж 70 °С. Це необхідно для того, щоб липучка розчинилася у воді. Пам’ятай, що прати синтетику у гарячій воді не можна.

Набери тазик гарячої води;

поклади туди одяг і залиш його на півгодини;

потри брудне місце милом;

прополосни під гарячою водою;

після цього випери в машинці з порошком.

Також можна забрати пляму за допомогою низьких температур. Цей метод застосовують тоді, коли лизун вже засох на одязі.

Для цього візьми міцний пакет. Всередину помісти річ із плямою. Поклади усе в морозилку на 2-3 години. Коли лизун замерзне, протри забруднену ділянку руками чи ножем, щоб усунути слиз. Випери у теплій воді з милом.

Як прибрати слайм з одягу: найкращі методи

Найкраще зі слаймами на речах працюють сильні засоби. Наприклад, тобі потрібно купити в магазині такі речовини:

ацетон;

перекис водню;

нашатирний спирт;

бензин;

Vanish.

Ацетон потрібно нанести на ватний диск, добре протерти ним пляму і залишити одяг на 20–30 хв.

Після цього випери одяг у мильній воді. Цей метод також можна застосовувати з перекисом і спиртом, бензином і Vanish.

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