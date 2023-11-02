Не успел пройти этот сложный и одновременно наполненный событиями год, как в голове уже закрадывается вопрос, как украсить елку 2024.

Кто-то привык придерживаться своего любимого стиля и использовать одинаковые украшения из года в год, кое-кому по душе эксперименты, а кто-то до сих пор ищет свой любимый вариант украшений. Поэтому Вікна для тебя собрали несколько удачных идей, чтобы твоя елка точно радовала тебя на Новый год 2024.

Как украсить елку 2024 года

Прежде чем начинать делиться идеями, стоит отметить, что в магазины уже начали завозить елочные украшения. Так что это хорошее время, чтобы вовремя выбрать именно то, что тебе по душе, чтобы перед Рождеством и Новым годом не переживать за такие безделушки, а только с удовольствием созерцать украшение своего праздничного дома.

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Кое-кто любит украшать елку в соответствии с символом года и выбирать именно те цвета, которые ему подходят. Если ты тоже так любишь делать, то нужно помнить, что покровителем 2024 будет Деревянный Зеленый Дракон. Следовательно, нужно будет выбирать золотые, красные и зеленые украшения.

А вот как их комбинировать — выбирать только тебе. Кроме этого, можно и не учитывать такие предубеждения и руководствоваться только зовом своего сердца.

Минимализм

Если твоя фантазия молчит в этом году, то беспроигрышным вариантом для украшения елки будет придерживаться минимализма.

Соответственно, можно просто использовать любимую одноцветную гирлянду на батарейках, которая не только придаст праздничное настроение, но и в случае отключений света очень поможет, чтобы тебе не пришлось встретиться в близком бою с елкой в темноте. Также гирлянду можно дополнить несколькими игрушками одного размера и цвета.

Как украсить елку в 2024 году — несколько идей, которые не оставят равнодушными / 2 Фотографии

Классика

Еще один прекрасный вариант, чтобы украсить елку, — это обратить внимание на классические сочетания цветов. Кроме того, цвета года достаточно хорошо сочетаются.

Например, можно использовать украшения в красном с золотистым цветом, которые вряд ли когда-нибудь выйдут из рождественской моды. А вот зеленый цвет можно сочетать с серебристыми украшениями. Хотя он хорошо сочетается с другими цветами. Также можно использовать немного неожиданные сочетания как розовый с золотистым.

Как украсить елку в 2024 году — несколько идей, которые не оставят равнодушными / 4 Фотографии

Монохром

Невероятно простой, но одновременно изысканный вариант украшения елки — это монохром. То есть тебе нужно будет только подобрать украшения одного цвета. А дальше только останется наслаждаться красотой своей елки.

В то же время, стоит обратить внимание на цвета, которые преобладают в комнате, где будет стоять елка. И дело не в том, чтобы выбрать такие же оттенки. Нужно только попытаться понять — теплые эти оттенки или нет. Тогда будет проще выбирать наряды для своей елки.

Как украсить елку в 2024 году — несколько идей, которые не оставят равнодушными / 4 Фотографии

Один элемент — в центре внимания

Если ты фанатеешь от Щелкунчика, или обожаешь пряничных человечков или милые игрушки в форме домиков, тогда этот вариант для тебя. Нужно только несколько игрушек, которые будут одинаковыми, или будут соответствовать одной тематике.

Так, например, кое-кто любит украшать свою елку игрушками из любимых мультфильмов. Поэтому если ты любишь Звездные войны, то можешь попробовать усеять елку маленькими мастерами Йода. Или же пойти по более простому пути и просто выбрать несколько игрушек оленя, а дополнить их нейтральными одноцветными шариками.

Как украсить елку в 2024 году — несколько идей, которые не оставят равнодушными / 4 Фотографии

Природные материалы

Если ты не очень любишь все эти пластмассовые украшения из-за того, что они будут еще долго засорять нашу планету, тогда стоит обратить внимание на украшения из природных материалов. Кроме того, изготовление таких игрушек на елку может стать отдельным развлечением.

Так можно сделать сушеные цитрусовые, которыми тоже часто украшают праздничное дерево. Или стоит просто напечь имбирных пряников, а после праздников ими же можно и полакомиться.

Как украсить елку в 2024 году — несколько идей, которые не оставят равнодушными / 3 Фотографии

Советы, как украсить елку 2024

Конечно, мы все привыкли украшать елку на рождественские праздники. Однако существует несколько советов, которые могут значительно облегчить этот процесс.

Прежде всего, стоит начать украшение с того, чтобы расправить все веточки, а затем на них осторожно разместить гирлянду. Так она не будет путаться и затрагивать елочные игрушки. Также стоит забыть о мишуре, поскольку это не только достаточно давняя привычка, не придающая елке красоты, но и достаточно неэкологичная вещь. Игрушки следует начать развешивать по спирали, чтобы они повторяли направление гирлянды. А вот размер украшений лучше выбирать от самых больших на нижней елке до самых маленьких — на верхушке. Так елка не будет перегружена. А если у тебя есть кот, он будет благодарен за такое развлечение.

И напоследок простое и одновременно важное напоминание. Если у тебя есть дети, то лучше их вовлечь в процесс украшения, ведь это подарит им незабываемые эмоции и воспоминания. А вот елка даже если не будет такой изысканной, как хотелось, будет иметь особый стиль благодаря уникальным идеям малышей. Главное — просто насладиться процессом и временем вместе.

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