Свята

Як прикрасити ялинку у 2024 році — кілька ідей, які не залишать байдужими

Даніела Долотова, журналістка сайту 02 Листопада 2023, 21:30
як прикрасити ялинку 2024
Фото: Unsplash

Більше новин
Як приготувати смачні вафлі - рецепт від шефа Алекса Якутова
Подарують легкість та настрій на весь день! Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом від Алекса Якутова
Як прикрасити ялинку у 2024 році — кілька ідей, які не залишать байдужими
Молочниця повертається знову? Постав під приціл свій спосіб життя й тарілку — як ефективно позбутися кандидозу
Результати національного тесту на медіаграмотність 2023
Deepfake, журналістські стандарти, принципи роботи ШІ — що було найскладнішим для українців на тесті з медіаграмотності
хурма
Покращує роботу серця та шлунку і заспокоює нерви: чому хурму називають “їжею Богів”
Дивитись більше

Матеріали по темі

НР
У чому зустрічати 2024 за знаками зодіаку: обираємо вбрання на рік Зеленого дерев’яного Дракона
коли колядують та щедрують 2024
Коли колядують, щедрують та посівають у 2024 році — дати за новим календарем
подарунок
Подарунок хлопцеві на Новий рік 2024: оригінальні презенти на будь-який гаманець
Новорічні свята 2023-2024: список святкових та вихідних днів
Новорічні свята 2023-2024: які дати святкових та вихідних днів — повний перелік

Відео
Нова пошта термінал Харків

Удар по терміналу Нової пошти під Харковом: подробиці трагедії та кількість жертв — оновлено
0:00:53
День ракетних військ тa артилерії — привітання Залужного
День ракетних військ та артилерії — що роблять “боги війни”
0:07:33
Збір Почуй військову: 100 млн на теплий одяг та взуття
Після полону та обстрілів не лишається нічого! Збір на теплий одяг та взуття для військовослужбовиць
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 3 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:07:01
Страйк польських перевізників
Причина в грошах? Страйк польських перевізників: що відомо та які пункти пропуску можуть перекрити
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:12:29
мелітополь зараз
Вербують і дорослих, і підлітків до окупаційної армії: що відбувається у Мелітополі зараз
0:09:59
Крим
ЗСУ отримує оновлені мапи щоранку: панічні настрої в Криму та робота агентів на півострові
0:04:00
Перейменування Повітрофлотського
Просять навіть Залужний та Буданов! Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту
0:04:35
Вікторія
Шостий рік у ЗСУ! Історія 24-річної командирки відділенням зенітно-артилерійського взводу Руни
Більше відео
Що приготувати на сніданок - 3 оригінальні рецепти
Читати далі
Експериментуй з вівсянкою та яйцями! Три оригінальних варіанти класичного сніданку від Джеймі Олівера
Beatles
Читати далі
Час від часу я сумую за тобою — співають вони: The Beatles випустили свою останню пісню Now And Then

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь