Не встиг проминути цей складний та водночас наповнений подіями рік, як у голові вже закрадається питання, як прикрасити ялинку 2024.

Хтось звик дотримуватись свого улюбленого стилю та використовувати однакові прикраси з року в рік, декому до душі експерименти, а хтось ще досі шукає свій улюблений варіант прикрас. Тому Вікна для тебе зібрали кілька вдалих ідей, щоб твоя ялинка точно тішила тебе на Новий рік 2024.

Як прикрасити ялинку 2024

Перш ніж починати ділитись ідеями, варто зазначити, що в магазини вже почали завозити ялинкові прикраси. Тож це гарний час, аби вчасно обрати саме те, що тобі до душі, аби перед Різдвом та Новим роком не перейматись за такі дрібнички, а лише із задоволенням споглядати окрасу своєї святкової оселі.

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Дехто полюбляє прикрашати ялинку відповідно до символу року та обирати саме ті кольори, які йому пасують. Якщо ти теж так любиш робити, то має пам’ятати, що покровителем 2024 року буде Дерев’яний Зелений Дракон. Тож відповідно потрібно буде обирати золоті, червоні та зелені прикраси.

А ось як їх комбінувати — обирати лише тобі. Крім цього, можна й не зважати на такі упередження та керуватись лише покликом свого серця.

Мінімалізм

Якщо твоя фантазія цьогоріч мовчить, то безпрограшним варіантом для прикрашання ялинки буде дотримуватись мінімалізму.

Відповідно можна просто використати улюблену однокольорову гірлянду на батарейках, яка не лише додасть святкового настрою, але й у разі відключень світла дуже допоможе, аби тобі не довелось зустрітись у близькому бою з ялинкою в темряві. Також гірлянду за бажанням можна доповнити кількома іграшками одного розміру та кольору.

Як прикрасити ялинку у 2024 році — кілька ідей, які не залишать байдужими / 2 Фотографії

Класика

Ще один чудовий варіант, щоб прикрасити ялинку, — це звернути увагу на класичні поєднання кольорів. Крім того, кольору року досить добре поєднуються.

Наприклад, можна використати прикраси червоного із золотавими кольорами, які навряд колись вийдуть з різдвяної моди. А ось зелений колір можна поєднати зі сріблястими прикрасами. Хоча він добре поєднуватись і з іншими кольорами. Також можна використати трохи неочікувані поєднання як рожевий із золотавим.

Як прикрасити ялинку у 2024 році — кілька ідей, які не залишать байдужими / 4 Фотографії

Монохром

Неймовірно простий, але водночас вишуканий варіант прикрашання ялинки — це монохром. Тобто тобі потрібно буде лише підібрати прикраси одного кольору. А далі лише залишиться насолоджуватись красою своєї ялинки.

Водночас варто звернути увагу на кольори, які переважають у кімнаті, де буде стояти ялинка. І річ не в тому, щоб обрати такі ж самі відтінки. Потрібно лише спробувати зрозуміти — теплі ці відтінки чи ні. Тоді буде простіше обирати вбрання для своєї ялинки.

Як прикрасити ялинку у 2024 році — кілька ідей, які не залишать байдужими / 4 Фотографії

Один елемент — у центрі уваги

Якщо ти фанатієш від Лускунчика, або ж обожнюєш пряничних чоловічків чи милі іграшки у формі будиночків. тоді цей варіант для тебе. Потрібно лише кілька іграшок, які будуть однакові, чи відповідатимуть одній тематиці.

Так, наприклад, дехто полюбляє прикрашати свою ялинку іграшками з героями з улюблених мультфільмів. Тому якщо ти полюбляєш Зоряні війни, то можеш спробувати усіяти маленькими майстрами Йода. Або ж піти більш простим шляхом та просто обрати кілька іграшок оленя, а доповнити їх нейтральними однокольоровими кульками.

Як прикрасити ялинку у 2024 році — кілька ідей, які не залишать байдужими / 4 Фотографії

Природні матеріали

Якщо ти не дуже полюбляєш усі ці пластмасові прикраси через те, що вони будуть довго ще засмічувати нашу планету, тоді варто звернути увагу на прикраси з природних матеріалів. Крім того, виготовлення таких іграшок на ялинку може стати окремою розвагою.

Так можна зробити сушені цитрусові, якими також часто прикрашають святкове дерево. Або ж варто просто напекти імбирних пряників, а після свят ними ж можна й поласувати.

Як прикрасити ялинку у 2024 році — кілька ідей, які не залишать байдужими / 3 Фотографії

Поради, як прикрасити ялинку 2024

Звичайно ми всі звикли прикрашати ялинку на різдвяні свята. Однак існує кілька порад, які значно можуть полегшити цей процес.

Насамперед варто почати прикрашання з того, щоб розправити усі гілочки, а потім на них обережно розмістити гірлянду. Так вона не буде плутатись і зачіпати інші ялинкові іграшки. Також варто забути про мішуру, оскільки це не тільки досить давня звичка, яка не додає ялинці краси, але й досить неекологічна. Іграшки варто почати розвішувати по спіралі, щоб вони заповнювали напрям гірлянди. А ось розмір прикрас краще обирати від найбільших на низу ялинку до найменших — на верхівці. Так ялинка не буде переобтяжена. А якщо у тебе є кіт, він буде вдячний за таку розвагу.

І наостанок просте та водночас важливе нагадування. Якщо у тебе є діти, то краще їх залучити до процесу прикрашання, адже це подарує їм незабутні емоції та спогади. А ось ялинка навіть якщо не буде такою вишуканою, як хотілось, буде мати особливий стиль завдяки унікальним ідеям малечі. Тож головне — просто насолодитись процесом та часом разом.

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