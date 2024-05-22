Как варить зеленую гречку правильно: просто и полезно

Зеленая гречка — это сырая, не обработанная термически гречневая крупа. Ее так же, как и коричневую обжаренную крупу, можно варить и подавать как гарнир или добавлять в супы. Читай, как правильно сварить зеленую гречку и сделать ее рассыпчатой — в нашем материале.

Зеленая гречка польза украинского суперфуда

Зеленая гречка богата аминокислотами и антиоксидантами. В ней достаточно большой запас витаминов группы В и других микроэлементов. Эта крупа не содержит глютена и подходит людям, придерживающимся безглютеновой диеты или имеющим аллергию на глютен. Зерна зеленой гречки содержат рутин, который полезен для улучшения состава крови и лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

На вкус зеленая гречка несколько отличается от коричневой, но она тоже вкусна и приносит больше пользы. Вкус зеленой гречки несколько травянистый, нежный и мягкий.

Чаще те, кто готовит эту крупу, жалуются на то, что она получается вязкой и жесткой внутри. Главное, уметь правильно ее сварить.

Как правильно приготовить зеленую гречку