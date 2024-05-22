Як варити зелену гречку правильно: просто та корисно

Зелена гречка — це сира, не оброблена термічно гречана крупа. Її так само як і коричневу обсмажену крупу можна варити та подавати як гарнір чи додавати в супи. Читай, як правильно зварити зелену гречку та як зробити її розсипчастою — у нашому матеріалі.
Зелена гречка багата на амінокислоти та антиоксиданти. В ній досить великий запас вітамінів групи В та інших мікроелементів. Ця крупа не містить глютену і підходить людям, що дотримуються безглютенової дієти або мають алергію на глютен. Зерна зеленої гречки містять рутин, який корисний для поліпшення складу крові та лікуванні й профілактиці серцево-судинних захворювань.
На смак зелена гречка дещо відрізняються від коричневої, але вона теж смачна та приносить більше користі. Смак зеленої гречки дещо трав’янистий, ніжний та м’який.
Найчастіше ті, хто готує цю крупу, жаліються на те, що вона виходить в’язкою і твердою всередині. Головне — вміти правильно її зварити.
Гречка — корисна крупа. Користуйся нашими порадами та збагачуй свій організм вітамінами та мікроелементами.
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