Як варити зелену гречку правильно: просто та корисно

Зелена гречка — це сира, не оброблена термічно гречана крупа. Її так само як і коричневу обсмажену крупу можна варити та подавати як гарнір чи додавати в супи. Читай, як правильно зварити зелену гречку та як зробити її розсипчастою — у нашому матеріалі. Зелена гречка користь українського суперфуду Зелена гречка багата на амінокислоти та антиоксиданти. В ній досить великий запас вітамінів групи В та інших мікроелементів. Ця крупа не містить глютену і підходить людям, що дотримуються безглютенової дієти або мають алергію на глютен. Зерна зеленої гречки містять рутин, який корисний для поліпшення складу крові та лікуванні й профілактиці серцево-судинних захворювань.

На смак зелена гречка дещо відрізняються від коричневої, але вона теж смачна та приносить більше користі. Смак зеленої гречки дещо трав’янистий, ніжний та м’який.

Найчастіше ті, хто готує цю крупу, жаліються на те, що вона виходить в’язкою і твердою всередині. Головне — вміти правильно її зварити.

Як правильно приготувати зелену гречку

Зелену гречку очистити від дрібного сміття та добре промити.

Викласти у каструлю та залити водою у пропорції стакан гречки та два стакани води.

Додати сіль до смаку.

Довести на середньому вогні до кипіння.

Щойно каша закипить, зменшити вогонь і варити близько 15 хвилин.

Зняти з вогню, накрити кришкою і залишити паритися ще на 20-30 хвилин. Для кращого смаку можна додати шматочок вершкового масла.

Як варити зелену гречку в мультиварці Зелену гречку добре промити.

Викласти помиту крупу в чашу мультиварки та залити водою чи молоком, додати одразу сіль до смаку.

Пропорції мають бути 1:2.

Вибрати режим “Варка на пару” або “Каша” і увімкнути мультиварку. Час — 30 хвилин.

Щойно мультиварка засигналить про закінчення готування, залишити гречану кашу настоюватись хвилин на 10-15 хвилин. Поради Євгена Клопотенка про те, як варити зелену гречку: відео

Гречка — корисна крупа. Користуйся нашими порадами та збагачуй свій організм вітамінами та мікроелементами.

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