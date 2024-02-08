Кіноа: що це за крупа — її вплив на здоров’я

Кіноа — вид лободи, що походить з Південної Америки, зі схилів Анд та вирощується як зернова культура завдяки своєму їстівному насінню. Наш матеріал про те, що таке кіноа, чим вона корисна для твого здоров’я та кому вона протипоказана.

Вчені з NASA ще у 1990 роках визначили кіноа, як ідеальну крупу для харчування астронавтів, оскільки цей продукт повністю задовольняє потреби людського організму в поживних речовинах. А Генеральна Асамблея ООН 2013 рік проголошувала Міжнародним роком кіноа.

Рослину легко вирощувати, насіння має масу поживних властивостей. Кіноа своїм зовнішнім виглядом нагадує гречку або кукурудзу. Ця крупа буває жовтого, білого, коричневого, червоного і чорного кольору.

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Відмінності найпопулярніших сортів кіноа

Біле насіння кіноа через відсутність оболонки має найніжніший смак і текстуру, при термічній обробці насіння добре розварюється і частково втрачає форму. Біле та жовте кіноа найчастіше використовують для приготування гарнірів або борошна. Червоне кіноа має досить тверду текстуру насіння, добре зберігає форму після термічної обробки й приємно хрумтить при споживанні. Чорне кіноа має щільну оболонку, тому хрумтить на зубах, має насичений аромат, гіркий горіховий смак, відмінно підходить для салатів.

Корисні властивості та застосування кіноа

Кіноа не містить глютен, чудово підходить для приготування безглютенової випічки.

Велика кількість білків і клітковини в кіноа дозволяє довго після їжі відчувати ситість. Амінокислотний склад білків кіноа дуже збалансований і має схожість з білками грудного молока.

Високий вміст клітковини допомагає підтримувати здоров’я кишківника та всієї травної системи загалом.

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У складі цієї крупи також присутні насичені лецитиновою кислотою жири, вуглеводи, мінерали, вітаміни групи А, В, С, Е, фосфор, кальцій, залізо, цинк, калій, мідь, натрій.

Кіноа чудово підходить тим, хто страждає на захворювання серця, а також гіпертонікам і діабетикам.

Кіноа вживають для профілактики онкологічних захворювань, анемії, затримки росту, випадіння волосся.

Обмеження в споживанні кіноа — причини

Високий вміст білка може мати небажаний вплив на нирки.

Уважніше до кіноа варто ставитися людям із захворюваннями жовчного міхура, оскільки крупа має жовчогінні властивості, що може привести до закупорення жовчовивідних шляхів.

З обережністю вживати людям з подагрою.

Не рекомендовано вживати дітям до 3 років і матерям, що годують немовлят.

При зловживанні можуть бути проблеми з травленням і важкість у шлунку.

Для зберігання кіноа найкраще підходять сухі полотняні мішечки або щільні герметичні місткості, розташовані в сухому, темному та провітрюваному місці.

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