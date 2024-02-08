Кіноа: що це за крупа — її вплив на здоров’я

Кіноа — вид лободи, що походить з Південної Америки, зі схилів Анд та вирощується як зернова культура завдяки своєму їстівному насінню. Наш матеріал про те, що таке кіноа, чим вона корисна для твого здоров’я та кому вона протипоказана.
Вчені з NASA ще у 1990 роках визначили кіноа, як ідеальну крупу для харчування астронавтів, оскільки цей продукт повністю задовольняє потреби людського організму в поживних речовинах. А Генеральна Асамблея ООН 2013 рік проголошувала Міжнародним роком кіноа.
Рослину легко вирощувати, насіння має масу поживних властивостей. Кіноа своїм зовнішнім виглядом нагадує гречку або кукурудзу. Ця крупа буває жовтого, білого, коричневого, червоного і чорного кольору.
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У складі цієї крупи також присутні насичені лецитиновою кислотою жири, вуглеводи, мінерали, вітаміни групи А, В, С, Е, фосфор, кальцій, залізо, цинк, калій, мідь, натрій.
Кіноа чудово підходить тим, хто страждає на захворювання серця, а також гіпертонікам і діабетикам.
Кіноа вживають для профілактики онкологічних захворювань, анемії, затримки росту, випадіння волосся.
Для зберігання кіноа найкраще підходять сухі полотняні мішечки або щільні герметичні місткості, розташовані в сухому, темному та провітрюваному місці.
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