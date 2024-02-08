Киноа: что это за крупа — ее влияние на здоровье

Киноа — вид лебеды, происходящий из Южной Америки, со склонов Анд и выращиваемый как зерновая культура благодаря своим съедобным семенам. Наш материал о том, что такое киноа, чем она полезна для твоего здоровья и кому она противопоказана.

Ученые из NASA еще в 1990 годах определили киноа как идеальную крупу для питания астронавтов, поскольку этот продукт полностью удовлетворяет потребности человеческого организма в питательных веществах. А Генеральная Ассамблея ООН 2013 провозглашала Международным годом киноа.

Растение легко выращивать, семена обладают массой питательных свойств. Кино своим внешним видом напоминает гречку или кукурузу. Эта крупа бывает желтого, белого, коричневого, красного и чёрного цвета.

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Отличия самых популярных сортов киноа

Белые семена киноа из-за отсутствия оболочки имеют нежнейший вкус и текстуру, при термической обработке семена хорошо развариваются и частично теряют форму. Белое и желтое киноа чаще всего используют для приготовления гарниров или муки. Красное киноа имеет достаточно жесткую текстуру семян, хорошо сохраняет форму после термической обработки и приятно хрустит при потреблении. Черное киноа имеет плотную оболочку, поэтому хрустит на зубах, имеет насыщенный аромат, горький ореховый вкус, отлично подходит для салатов.

Полезные свойства и применение киноа

Киноа не содержит глютен, отлично подходит для приготовления безглютеновой выпечки.

Большое количество белков и клетчатки в киноа позволяет долго после еды ощущать сытость. Аминокислотный состав белков киноа очень сбалансирован и имеет схожесть с белками грудного молока.

Высокое содержание клетчатки помогает поддерживать здоровье кишечника и всей пищеварительной системы.

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В составе этой крупы также присутствуют насыщенные лецитиновой кислотой жиры, углеводы, минералы, витамины группы А, В, С, Е, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, медь, натрий.

Киноа прекрасно подходит тем, кто страдает заболеваниями сердца, а также гипертоникам и диабетикам.

Киноа используют для профилактики онкологических заболеваний, анемии, задержки роста, выпадения волос. Ограничения в потреблении киноа — причины

Высокое содержание белка может оказать нежелательное влияние на почки.

осторожно к киноа следует относиться людям с заболеваниями желчного пузыря, поскольку крупа обладает желчегонными свойствами, что может привести к закупорке желчевыводящих путей.

С осторожностью употреблять людям с подагрой.

Не рекомендуется употреблять детям до 3 лет и кормящим матерям.

При злоупотреблении могут возникать проблемы с пищеварением и тяжесть в желудке.

Для хранения киноа лучше всего подходят сухие полотняные мешочки или плотные герметичные емкости, расположенные в сухом, темном и проветриваемом месте.

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