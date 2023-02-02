Удобные функции не за все деньги мира: как выбрать бюджетный смартфон

Смартфоны уже давно стали частью нашей жизни. С каждым днем гаджеты стают все более современными, с новым набором функций. Новые модели телефонов могут позволить выполнять работу, если забыл(-а) дома ноутбук.

Некоторые гаджеты могут заменить профессиональною камеру, ведь делают фото ничем не хуже. Но при этом телефон всегда рядом, легкий и может сохранять несколько тысяч фото. Выбрать удобный и экономный смартфон можно на сайте https://comfy.ua/smartfon/.

А новые модели с мощным процессором и большой памятью могут стать находкой для геймеров. Безусловно, такие телефоны хотели бы иметь все. Но их стоимость может составлять несколько месячных зарплат, поэтому не каждый может себе это позволить. Но расстраиваться не нужно, есть бюджетные модели современных телефонов. Они хороши в использовании и полностью соответствуют качеством своей цене.

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Бюджетным телефоном можно назвать тот, стоимость которого около $200. Мы расскажем, как выбрать бюджетный телефон.

Важные функции

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе бюджетного смартфона, — объем оперативной и постоянной памяти. В таком сегменте можно найти телефон с оперативной памятью 4 ГБ и постоянной64 ГБ (или даже 128 ГБ).

Конечно, можно выбрать смартфон с оперативной памятью 3 ГБ или 2 ГБ. Он отлично подойдет для связи, работы мессенджеров, веб-серфинга и т.д. Но если ты проводишь много времени в телефоне, пользуешься разными приложениями и устанавливаешь игры — 4 ГБ оперативной памяти просто необходимы.

Несмотря на то, что сейчас есть множество облачных хранилищ, постоянная память нужна для приложений. Также в бюджетных смартфонах есть два слота для SIM-карты.

Часто один из них гибридный. То есть можно установить либо карту памяти, либо вторую SIM-карту.

С помощью карты памяти ты можешь увеличить объём памяти, загружать больше приложений и сохранять разные фото, музыку, видео и др.

Кроме памяти, важную роль играет процессор. Даже в некоторых бюджетных телефонах установлены восьмиядерные процессоры. Они позволяют выполнять любые современные задачи. Но они не потянут максимальный уровень графики в играх.

Батарея

При выборе смартфона нужно обращать внимание на объем батареи. От этого зависит, сколько телефон сможет работать и как долго буде заряжаться. Крайне важно понимать, что много открытых приложений, включённых функций, длительное пользование телефоном всегда приводят к быстрой разрядке. За этим надо следить.

В бюджетных смартфонах батарея может быть от 3000 мАч до 4000 мАч. Для таких моделей этого достаточно.

Экран телефона

Стоит обратить внимание на экран смартфона:

длину диагонали — удобство использования смартфона;

тип матрицы — отвечает за качество картинки;

разрешение экрана — четкость картинки;

тип сенсорного экрана — чувствительность и выносливость экрана.

Камера

Понятно, что камера бюджетных смартфонов не буде такой, как у фотоаппарата. Но делать неплохие кадры и снимать видео можно. Сейчас во многих смартфонах установлены по несколько камер, бюджетные — не исключение.

Вторая камера размывает фон, что делает фото более профессиональными, или отвечает за панорамные фото.

Также следует обратить внимание на вспышку и функции камеры. Не всегда качество фото зависит от количества мегапикселей.

Обрати внимание на режимы съёмки: портретный, ночной, панорама, серия фото, live-фото. А для видео — есть ли таймлапс, замедленная съемка и возможность регулировать насыщенность цвета до начала записи.

В магазине можно включить камеру и посмотреть, как она работает, или же найди в интернете видеообзор. Впрочем, если ты не планируешь часто что-то снимать, то эти функции могут и не понадобиться.

Средства связи и порты

Стоить обратить внимание, какие средства связи и порты есть в смартфоне. В современном мире некоторые функции просто необходимы:

Wi-Fi-адаптер;

3G/4G-модем;

Bluetooth-адаптер;

GPS-приемник;

NFC-адаптер;

аудиовыход;

HDMI-выход.

Перед покупкой смартфона, нужно проверить все функции, сравнить несколько моделей, возможно, спросить совета у консультанта. Если ответственно подойти к выбору телефона, то он прослужит не один год.