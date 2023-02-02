Зручні функції не за всі гроші світу: як вибрати бюджетний смартфон

Смартфони вже давно стали частиною нашого життя. З кожним днем гаджети стають дедалі сучаснішими, з новим набором функцій. З новими моделями телефонів можна виконувати роботу, якщо забув(-ла) вдома ноутбук або він розрядився.

Деякі гаджети можуть замінити професійну камеру, адже роблять фото нічим не гірші. Але при цьому телефон завжди поряд, легкий і може зберігати кілька тисяч фото. Вибрати зручний і бюджетний смартфон можна на сайті https://comfy.ua/smartfon/.

А нові моделі з потужним процесором та великою пам’яттю можуть стати знахідкою для геймерів. Безперечно, такі телефони хотіли б мати всі. Але їх вартість може становити кілька місячних зарплат, тому не кожен може собі це дозволити. Але засмучуватися не потрібно, є бюджетні моделі сучасних телефонів. Вони зручні у використанні та повністю відповідають якістю своїй ціні.

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Бюджетним телефоном можна назвати той, вартість якого близько $200. Ми розповімо, як вибрати бюджетний телефон.

Важливі функції

Перше, на що потрібно звернути увагу при виборі бюджетного смартфона, — обсяг оперативної та постійної пам’яті. У такому сегменті можна знайти телефон з оперативною пам’яттю 4 ГБ та постійною 64 ГБ (або навіть 128 ГБ).

Звичайно, можна вибрати смартфон з оперативною пам’яттю 3 ГБ або 2 ГБ. Він відмінно підійде для зв’язку, роботи месенджерів, веб-серфінгу тощо. Але якщо ти проводиш багато часу в телефоні, користуєшся різними застосунками та встановлюєш ігри — 4 ГБ оперативної пам’яті просто необхідні.

Попри те, що зараз є безліч хмарних сховищ, постійна пам’ять потрібна для застосунків. Також у бюджетних смартфонах є два слоти для SIM-картки.

Часто один із них гібридний. Тобто можна встановити або картку пам’яті, або другу SIM-картку.

За допомогою картки пам’яті ти можеш збільшити обсяг пам’яті, завантажувати більше програм та зберігати різні фото, музику, відео тощо.

Окрім пам’яті, важливу роль відіграє процесор. Навіть у деяких бюджетних телефонах встановлені восьмиядерні процесори. Вони дають змогу виконувати будь-які сучасні завдання, проте не тягнуть максимальний рівень графіки в іграх.

Батарея

Вибираючи смартфон, слід звертати увагу на об’єм батареї. Від цього залежить, скільки телефон зможе працювати і як довго заряджатиметься. Дуже важливо розуміти, що багато відкритих програм, включених функцій, тривале користування телефоном завжди призводять до швидкої розрядки. За цим треба слідкувати.

У бюджетних смартфонах батарея може бути від 3000 мАг до 4000 мАг. Для таких моделей цього достатньо.

Екран телефона

Варто звернути увагу на екран смартфона:

довжину діагоналі — зручність використання смартфона;

тип матриці — відповідає за якість картинки;

роздільну здатність екрана — чіткість картинки;

тип сенсорного екрана — чутливість та витривалість екрана.

Камера

Зрозуміло, що камера бюджетних смартфонів не буде такою, як фотоапарат. Але робити непогані кадри та знімати відео можна. Зараз у багатьох смартфонах встановлені кілька камер, бюджетні — не виняток.

Друга камера допомагає розмивати фон, що робить фото більш професійними, або відповідає за панорамні фото.

Також слід звернути увагу на спалах та функції камери. Не завжди якість фото залежить від кількості мегапікселів.

Зверни увагу на режими зйомки: портретний, нічний, панорама, серія фото, live-фото. А для відео — чи є таймлапс, уповільнена зйомка та можливість регулювати насиченість кольору до початку запису.

У магазині можна увімкнути камеру та подивитися, як вона працює, або ж знайди в інтернеті відеоогляд. Утім, якщо ти не плануєш часто щось знімати, різні функції можуть і не знадобитися.

Засоби зв’язку та порти

Варто звернути увагу, які засоби зв’язку та порти є у смартфоні. У сучасному світі деякі функції просто необхідні:

Wi-Fi-адаптер;

3G/4G-модем;

Bluetooth-адаптер;

GPS-приймач;

NFC-адаптер

аудіовихід;

HDMI-вихід.

Перед тим як придбати смартфон, потрібно перевірити всі функції, порівняти кілька моделей, можливо, запитати поради у консультанта. Якщо відповідально підійти до вибору телефона, він прослужить не один рік.