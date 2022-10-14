Позаботься о тепле и уюте: как выбрать электропростынь

Поскольку многие сейчас выбирают себе различную технику для того, чтобы быть всегда на связи и в тепле, можно присмотреться к интересному прибору — электропростыни.

Она разработана специально для того, чтобы согревать тело. Работает простынь с помощью пульта управления от обыкновенной розетки.

С помощью электропростыни можно экономить на обогреве и не пересушить воздух в помещении.

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Как выбрать электропростынь: отличия от электроодеяла

Если ты думаешь над тем, как выбрать электроодеяло, то сначала нужно помнить о том, что электроодеяло и электропростынь — это две разные вещи.

Они отличаются размером, шириной, ценой и др.

Но самая главная разница состоит в том, что электропростынь греет все, что находится на кровати, а одеяло — только сверху.

Таким образом, простынь будет оставаться холодной.

Как правильно выбрать электропростынь: на что нужно обратить внимание

Гарантия. Турецкие или китайские простыни дают гарантию максимум на год, тогда как например немецкие — на два года. Это важный критерий, ведь если с ней что-то случится, можно обменять или вернуть товар в любое удобное время. Поэтому обязательно сохрани чек и гарантию на электроприбор.

Турецкие или китайские простыни дают гарантию максимум на год, тогда как например немецкие — на два года. Это важный критерий, ведь если с ней что-то случится, можно обменять или вернуть товар в любое удобное время. Поэтому обязательно сохрани чек и гарантию на электроприбор. Безопасность . Если ты увидел(-а) в магазине простынь, которая была разработана довольно давно, с напряжением в 110 В, то она может быть небезопасной в случае удара током. Следи за тем, чтобы в простыне была функция защиты от перегрева и автоотключение.

. Если ты увидел(-а) в магазине простынь, которая была разработана довольно давно, с напряжением в 110 В, то она может быть небезопасной в случае удара током. Следи за тем, чтобы в простыне была функция защиты от перегрева и автоотключение. Режимы температур. Их должно быть много, чтобы тебе было максимально удобно регулировать тепло.

Их должно быть много, чтобы тебе было максимально удобно регулировать тепло. Размер изделия. Они бывают большими и маленькими (сделанные специально под односпальную и двуспальную кровать). Выбери ту простынь, которая подходит под размеры твоей кровати или дивана.

Они бывают большими и маленькими (сделанные специально под односпальную и двуспальную кровать). Выбери ту простынь, которая подходит под размеры твоей кровати или дивана. Дизайн. Многие люди в первую очередь смотрят на расцветку изделия. Но на самом деле это не так важно, ведь большинство приборов нужно накрывать тканевой простынью, чтобы сохранить изделие.

Многие люди в первую очередь смотрят на расцветку изделия. Но на самом деле это не так важно, ведь большинство приборов нужно накрывать тканевой простынью, чтобы сохранить изделие. Материал. Электропростыни бывают натуральными и синтетическими. Если модель дорогая, в изготовлении могут использовать хлопок. Самые долговечные — синтетические. Они не так сильно загрязняются, и за ними легко ухаживать.

Электропростыни бывают натуральными и синтетическими. Если модель дорогая, в изготовлении могут использовать хлопок. Самые долговечные — синтетические. Они не так сильно загрязняются, и за ними легко ухаживать. Стоимость. Электропростынь — относительно недорогое удовольствие. К тому же на товар всегда идет гарантия.

Электропростынь — относительно недорогое удовольствие. К тому же на товар всегда идет гарантия. Стирка. Обрати внимание на простыни, которые можно стирать в машинке. Если ты любишь позавтракать или перекусить в кровати, то это очень удобная функция.

Кому нельзя пользоваться электропростынью:

Пользоваться электропростыней не стоит людям, у которых есть такие проблемы со здоровьем:

опухоли;

варикоз;

хронические кожные заболевания;

аденома предстательной железы;

лейомиома матки.

Как выбрать электропростынь: как пользоваться

Если хочешь побыстрее согреть кровать, включи простынь на режим максимум перед тем, как лечь на простынь (за 15 мин).

Не ставь на нее ничего тяжелого и острого.

С мокрой головой в кровать лучше не ложиться.

Стирай ее время от времени, если эта функция предусмотрена производитем.

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