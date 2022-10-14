Подбай про тепло та затишок: як вибрати електропростирадло

Оскільки багато хто зараз вибирає собі різну техніку для того, щоб бути завжди на зв’язку і в теплі, можна придивитися до цікавого приладу — електропростирадла.

Воно розроблене спеціально для того, щоб зігріти тіло. Працює простирадло за допомогою пульта управління від звичайної розетки.

За допомогою електропростирадла можна економити на обігріві й не пересушити повітря в приміщенні. Читай, як правильно вибрати електропростирадло, у матеріалі.

Зараз також дивляться

Як вибрати електропростирадло: відмінності від електроковдри

Якщо ти думаєш над тим, як вибрати електроковдру, то спочатку потрібно пам’ятати, що електроковдра та електропростирадло — це різні речі.

Вони відрізняються розміром, шириною, ціною тощо.

Але найголовніша відмінність полягає в тому, що електропростирадло гріє усе, що є на ліжку, а ковдра — тільки зверху.

Отже, простирадло залишатиметься холодним.

Як правильно вибрати електропростирадло: на що потрібно звернути увагу

Гарантія. Турецькі чи китайські простирадла дають гарантію щонайбільше на рік, тоді як, наприклад, німецькі — на два роки. Це важливий критерій, адже якщо з ним щось трапиться, можна обміняти або повернути товар у будь-який зручний час. Тож обов’язково збережи чек та гарантію на електроприлад.

Турецькі чи китайські простирадла дають гарантію щонайбільше на рік, тоді як, наприклад, німецькі — на два роки. Це важливий критерій, адже якщо з ним щось трапиться, можна обміняти або повернути товар у будь-який зручний час. Тож обов’язково збережи чек та гарантію на електроприлад. Безпека. Якщо ти побачив(-ла) у магазині простирадло, яке було розроблене досить давно, з напругою в 110 В, то воно може бути небезпечним у разі удару струмом. Слідкуй за тим, щоб у простирадлі була функція захисту від перегрівання та автовідключення.

Якщо ти побачив(-ла) у магазині простирадло, яке було розроблене досить давно, з напругою в 110 В, то воно може бути небезпечним у разі удару струмом. Слідкуй за тим, щоб у простирадлі була функція захисту від перегрівання та автовідключення. Режими температур. Їх має бути багато, щоб тобі було максимально зручно регулювати тепло.

Їх має бути багато, щоб тобі було максимально зручно регулювати тепло. Розмір виробу. Вони бувають великими й маленькими (зроблені спеціально під односпальне та двоспальне ліжко). Вибери те простирадло, яке підходить під розміри твого ліжка або дивана.

Вони бувають великими й маленькими (зроблені спеціально під односпальне та двоспальне ліжко). Вибери те простирадло, яке підходить під розміри твого ліжка або дивана. Дизайн. Багато людей насамперед звертають увагу на забарвлення виробу. Але насправді це не так важливо, адже більшість приладів потрібно накривати тканинним простирадлом, щоб краще їх зберегти.

Багато людей насамперед звертають увагу на забарвлення виробу. Але насправді це не так важливо, адже більшість приладів потрібно накривати тканинним простирадлом, щоб краще їх зберегти. Матеріал. Електропростирадла бувають натуральними та синтетичними. Якщо модель дорога, для виготовлення могли використовувати бавовну. Найдовговічніші — синтетичні. Вони не так сильно забруднюються і за ними легко доглядати.

Електропростирадла бувають натуральними та синтетичними. Якщо модель дорога, для виготовлення могли використовувати бавовну. Найдовговічніші — синтетичні. Вони не так сильно забруднюються і за ними легко доглядати. Вартість. Електропростирадло — відносно недороге задоволення. До того ж на товар завжди йде гарантія.

Електропростирадло — відносно недороге задоволення. До того ж на товар завжди йде гарантія. Прання. Зверни увагу на простирадла, які можна прати в машинці. Якщо ти любиш поснідати чи перекусити у ліжку, то це дуже зручна функція.

Кому не можна користуватися електропростирадлом

Користуватися електропростирадлом не варто людям, у яких є такі проблеми зі здоров’ям:

пухлини;

варикоз;

хронічні захворювання шкіри;

аденома передміхурової залози;

лейоміома матки.

Як вибрати електропростирадло і як ним користуватися

Якщо хочеш швидше зігріти ліжко, увімкни простирадло на режим максимум перед тим, як лягти на простирадло (за 15 хв).

Не став на нього нічого важкого і гострого.

З мокрою головою в ліжко краще не лягати.

Пери його час від часу, якщо цю функцію додали виробники.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!