Подбай про тепло та затишок: як вибрати електропростирадло

Оскільки багато хто зараз вибирає собі різну техніку для того, щоб бути завжди на зв’язку і в теплі, можна придивитися до цікавого приладу — електропростирадла.
Воно розроблене спеціально для того, щоб зігріти тіло. Працює простирадло за допомогою пульта управління від звичайної розетки.
За допомогою електропростирадла можна економити на обігріві й не пересушити повітря в приміщенні. Читай, як правильно вибрати електропростирадло, у матеріалі.
Якщо ти думаєш над тим, як вибрати електроковдру, то спочатку потрібно пам’ятати, що електроковдра та електропростирадло — це різні речі.
Вони відрізняються розміром, шириною, ціною тощо.
Але найголовніша відмінність полягає в тому, що електропростирадло гріє усе, що є на ліжку, а ковдра — тільки зверху.
Але найголовніша відмінність полягає в тому, що електропростирадло гріє усе, що є на ліжку, а ковдра — тільки зверху.
Отже, простирадло залишатиметься холодним.
Фото – Unsplash
Користуватися електропростирадлом не варто людям, у яких є такі проблеми зі здоров’ям:
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.
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