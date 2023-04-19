Как выбрать качественный ноутбук для разной работы: советы по параметрам

Сейчас практически вся наша жизнь зависит от гаджетов. Мы учимся, работаем, общаемся с помощью телефонов, ноутбуков, планшетов, компьютеров. От их скорости и мощности зависит наша продуктивность.

На телефоне не очень удобно работать, также не всегда можно выполнить некоторые задания. Компьютер привязывает нас к одному месту, работает от сети и не держит заряд. Ноутбук — самое то для работы или учебы в современном мире. Поэтому нужно знать, как выбрать качественные ноутбуки.

Как выбрать качественный ноутбук

Прежде чем покупать ноутбук, нужно разобраться, для чего он тебе нужен. Ведь именно от требований зависят параметры техники. Например, ноутбук для игр или роботы с графическими, фото/видеоредакторами должен быть мощнее по параметрам, чем техника для учебы, работы в офисе или просмотра фильмов.

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Также цена и характеристики ноутбука зависят от размеров девайса: есть маленькие тоненькие ноутбуки в металлическом корпусе. Они обойдутся дороже, чем, например, в пластмассовом. Но корпус будет крепче. Это тоже надо учитывать при покупке техники.

Ноутбук для офисной работы

Если ты выбираешь ноутбук для офиса, то ему не нужна сверхсильная мощность. Ведь на работе чаще всего нужно открывать документы различных типов, погружать браузер, отвечать клиентам или коллегам.

Параметры ноутбука для такого типа работы:

оперативная память от 4 Гб;

не нужна дискретная видеокарта;

жесткий диск лучше брать SSD, но можно и обычный HDD;

дисплей матовый;

Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера;

процессор 1.6 – 2.48 ГГц;

обрати внимание, нужен ли тебе дисковод (но в большинстве современных моделей его нет);

LAN — наличие разъёма для сетевого кабеля интернета.

Ноутбук для домашнего использования и учебы

Чаще всего домашний ноутбук мы используем для просмотра фильмов, общения по видеосвязи с родными и для учебы. Перед тем как покупать ноутбук, нужно сразу решить, будешь ли ты скачивать на него игры, ведь тогда лучше выбирать девайс с другими параметрами.

Ноутбук для дома и учебы может быть небольшим, его должно быть удобно переносить и брать с собой. Идеальный размер для него — 15,6 дюймов, но для более удобной транспортировки можно взять 14 дюймов.

Для него подойдет матовый дисплей, но если долго проводишь время за учебой и глаза устают, лучше взять глянцевый.

Параметры для домашнего ноутбука:

корпус может быть пластиковый, это не влияет на производительность, лишь на цену;

оптимальное разрешение 1920х1080, это Full HD;

процессор должен быть из последних поколений, например i3 или i5;

оперативную память лучше брать больше, чем у офисного — от 8 Гб;

также лучше взять SSD диск от 128 Гб, ведь в работе он быстрее, чем HDD;

если не планируешь играть в игры, можно обойтись встроенной видеокартой;

также должна быть встроенная камера, USB-входы, беспроводная передача данных и т.д.

Такие ноутбуки могут потянуть работу даже в фоторедакторах, если это будет недолгая работа на непрофессиональном уровне.

Как выбрать ноутбук для игр и работы в различных редакторах

Такие ноутбуки должны быть мощнее по параметрам, они не должны перегреваться, должен быть достаточный запас памяти, хороший процессор.

Например, у ноутбуков для обработки фото приоритетными должны быть процессор, оперативная память и видеокарта, лучше всего:

оперативная память 8-16 Гб;

процессор Intel i5, i7;

дискретная видеокарта 3-4-6 ГБ;

IPS матрица для работы с фото.

А для игрового ноутбука видеокарта должна быть только от 4 ГБ, оперативная память также от 8 ГБ. Но чем выше будут эти характеристики, тем меньше техника будет “тормозить”.