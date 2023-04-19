Як вибрати якісний ноутбук для різної роботи: поради щодо параметрів

Зараз практично все наше життя залежить від гаджетів. Ми вчимося, працюємо, спілкуємось за допомогою телефонів, ноутбуків, планшетів, комп’ютерів. Від їхньої швидкості та потужності залежить наша продуктивність.
На телефоні не дуже зручно працювати, також не завжди можна виконати деякі завдання. Комп’ютер прив’язує нас до одного місця, працює від мережі та не тримає заряд. Ноутбук — саме те для роботи чи навчання у сучасному світі. Тому потрібно знати, як вибрати якісні ноутбуки.
Перш ніж купувати ноутбук, треба з’ясувати, для чого він тобі потрібен. Адже саме від вимог залежать параметри техніки. Наприклад, ноутбук для ігор або роботи з графічними, фото/відеоредакторами повинен бути потужнішим за параметрами, ніж техніка для навчання, роботи в офісі або перегляду фільмів.
Також ціна та характеристика ноутбука залежать від розміру девайсу: є маленькі тоненькі ноутбуки у металевому корпусі. Вони будуть дорожчими, ніж, наприклад, у пластмасовому. Але корпус буде міцнішим. Це теж треба враховувати при купівлі техніки.
Якщо ти обираєш ноутбук для офісу, то йому не потрібна дуже велика потужність. Адже на роботі найчастіше треба відкривати документи різних типів файлів, працювати у браузері, відповідати клієнтам чи колегам.
Параметри ноутбука для такого типу роботи:
Найчастіше домашній ноутбук ми використовуємо для перегляду фільмів, спілкування по відеозв’язку з рідними та навчання. Перш ніж купувати ноутбук, треба відразу вирішити, чи ти завантажуватимеш на нього ігри, адже тоді треба обирати девайс з іншими параметрами.
Ноутбук для дому та навчання може бути невеликим, його має бути зручно переносити та брати з собою. Ідеальний розмір для нього — 15,6 дюйма, але для зручнішого транспортування можна взяти 14 дюймів.
Для нього підійде матовий дисплей, але якщо довго проводиш час за навчанням й очі втомлюються, краще взяти глянсовий.
Параметри для домашнього ноутбука:
Такі ноутбуки можуть потягнути роботу навіть у фоторедакторах, але якщо це нетривала робота на непрофесійному рівні.
Такі ноутбуки повинні бути потужнішими за параметрами, вони не повинні перегріватися, має бути вдосталь пам’яті, хороший процесор.
Наприклад, у ноутбуків для обробки фото пріоритетними мають бути: процесор, оперативна пам’ять та відеокарта. Найкраще:
А для ігрового ноутбука відеокарта має бути лише від 4 ГБ, оперативна пам’ять також від 8 ГБ. Але що вище будуть ці показники, то менше техніка “гальмуватиме”.