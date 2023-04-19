Як вибрати якісний ноутбук для різної роботи: поради щодо параметрів

Зараз практично все наше життя залежить від гаджетів. Ми вчимося, працюємо, спілкуємось за допомогою телефонів, ноутбуків, планшетів, комп’ютерів. Від їхньої швидкості та потужності залежить наша продуктивність.

На телефоні не дуже зручно працювати, також не завжди можна виконати деякі завдання. Комп’ютер прив’язує нас до одного місця, працює від мережі та не тримає заряд. Ноутбук — саме те для роботи чи навчання у сучасному світі. Тому потрібно знати, як вибрати якісні ноутбуки.

Як вибрати якісний ноутбук

Перш ніж купувати ноутбук, треба з’ясувати, для чого він тобі потрібен. Адже саме від вимог залежать параметри техніки. Наприклад, ноутбук для ігор або роботи з графічними, фото/відеоредакторами повинен бути потужнішим за параметрами, ніж техніка для навчання, роботи в офісі або перегляду фільмів.

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Також ціна та характеристика ноутбука залежать від розміру девайсу: є маленькі тоненькі ноутбуки у металевому корпусі. Вони будуть дорожчими, ніж, наприклад, у пластмасовому. Але корпус буде міцнішим. Це теж треба враховувати при купівлі техніки.

Ноутбук для офісної роботи

Якщо ти обираєш ноутбук для офісу, то йому не потрібна дуже велика потужність. Адже на роботі найчастіше треба відкривати документи різних типів файлів, працювати у браузері, відповідати клієнтам чи колегам.

Параметри ноутбука для такого типу роботи:

оперативна пам’ять від 4 Гб;

не потрібна дискретна відеокарта;

жорсткий диск краще купувати SSD, але можна і стандартний HDD;

матовий дисплей;

Wi-Fi/Bluetooth/ веб-камера;

процесор 1.6 – 2.48 ГГц;

зверни увагу, чи потрібен тобі дисковод (але в більшості сучасних моделей його немає);

LAN — наявність роз’єму для мережного кабелю інтернету.

Ноутбук для домашнього використання та навчання

Найчастіше домашній ноутбук ми використовуємо для перегляду фільмів, спілкування по відеозв’язку з рідними та навчання. Перш ніж купувати ноутбук, треба відразу вирішити, чи ти завантажуватимеш на нього ігри, адже тоді треба обирати девайс з іншими параметрами.

Ноутбук для дому та навчання може бути невеликим, його має бути зручно переносити та брати з собою. Ідеальний розмір для нього — 15,6 дюйма, але для зручнішого транспортування можна взяти 14 дюймів.

Для нього підійде матовий дисплей, але якщо довго проводиш час за навчанням й очі втомлюються, краще взяти глянсовий.

Параметри для домашнього ноутбука:

корпус може бути пластиковий, це не впливає на продуктивність, лише на ціну;

оптимальна роздільна здатність 1920х1080, це Full HD;

процесор повинен бути з останніх поколінь, наприклад, i3 або i5;

оперативну пам’ять краще брати більше, ніж в офісного — від 8 Гб;

також краще взяти SSD диск від 128 Гб, адже в роботі він швидший, ніж HDD;

якщо не плануєш грати в ігри, можна обійтися вбудованою відеокартою;

також має бути вбудована камера, USB-входи, бездротова передача даних і т.д.

Такі ноутбуки можуть потягнути роботу навіть у фоторедакторах, але якщо це нетривала робота на непрофесійному рівні.

Як вибрати ноутбук для ігор та роботи в різних редакторах

Такі ноутбуки повинні бути потужнішими за параметрами, вони не повинні перегріватися, має бути вдосталь пам’яті, хороший процесор.

Наприклад, у ноутбуків для обробки фото пріоритетними мають бути: процесор, оперативна пам’ять та відеокарта. Найкраще:

оперативна пам’ять 8-16 Гб;

процесор Intel i5, i7;

дискретна відеокарта 3-4-6 ГБ;

матриця IPS для роботи з фото.

А для ігрового ноутбука відеокарта має бути лише від 4 ГБ, оперативна пам’ять також від 8 ГБ. Але що вище будуть ці показники, то менше техніка “гальмуватиме”.