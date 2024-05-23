Как вырастить чайный гриб с нуля на основе чайной заварки или яблочного уксуса — простые способы

Тонизирует, утоляет жажду и даже немного пьянит — все это о комбуче, напитке из чайного гриба, который сейчас переживает новую популярность. Известен он вот уже две тысячи лет, и то, что “изобрели его” японцы и китайцы, хорошо разбирающиеся в здоровом питании, придает комбуче дополнительную славу. Как вырастить чайный гриб дома с нуля и наслаждаться полезным напитком — читай в нашем материале.
Чайный гриб, или как его еще называют японский гриб, маньчжурский гриб — это удачное природное сочетание дрожжевого грибка с бактериями. Поселившись вместе, они формируют образование, по форме очень похожее на живую медузу. Сверху на чайном грибе образуется плотная пленка, а вот снизу — выросты в форме нитей.
Для роста чайному грибу нужна бродильная среда, она образуется, когда дрожжевые грибки получают сахар, тогда к процессу подключаются другие бактерии и продуцируют уксусную и глюконовую кислоты.
В комбуче, среди прочих, развиваются молочнокислые бактерии, обладающие пробиотической функцией.
В комбуче, среди прочих, развиваются молочнокислые бактерии, обладающие пробиотической функцией.
Несмотря на легкость процесса выращивания, у него есть несколько правил, нарушив которые ты рискуешь остаться ни с чем: напиток не удастся. Проговорим все тонкости, как вырастить чайный гриб с нуля и сделать качественную комбучу.
Для выращивания гриба бери только стеклянную стерилизованную тару: чайный гриб производит кислоту и вступает в химическую реакцию с металлическими поверхностями.
Отделенный слой можно перевести в другую емкость для размножения.
Чтобы не разрушить симбиоз гриба с бактериями, нельзя рвать и резать гриб.
Чтобы не разрушить симбиоз гриба с бактериями, нельзя рвать и резать гриб.
Выращивай молодой чайный гриб два месяца. Когда в банке образуется светло-коричневая “медуза”, промой ее прохладной кипяченой водой и помести в чистую тару для изготовления напитка по рецепту.
Храни гриб при перемещении в другую банку в том положении, в котором он сформировался.
Если гриб перевернуть, на его поверхности появится плесень.
Если гриб перевернуть, на его поверхности появится плесень.
Если хочешь хранить гриб — переставь банку с ним в холодильник. Гриб будет находиться там в “зимней спячке”, а когда ты его достанешь снова в тепло — возобновит свою работу.
Теперь твой гриб “взрослый” и ты можешь делать комбучу.
Как еще самому (-ой) вырастить чайный гриб дома? Попробуй другой способ — с помощью уксуса.
Возьми натуральный яблочный уксус без консервантов. Чайный гриб выращивай так:
Оставь его еще на семь недель, пока гриб вырастет. Теперь он готов к приготовлению напитка.
Этот способ можно считать самым простым. Если тебе повезло, и кто-то поделился с тобой кусочком чайного гриба, твоя задача — обеспечить ему хорошие условия. Если же ты сам (-а) делишь его, воспользуйся таким рецептом:
Твоя кисло-сладкая, газированная комбуча готова. Сливай и пей, а гриб залей новой порцией чая.
Обычно пьют напиток из чайного гриба по одному стакану два-три раза в день.
Через две недели стоит сделать перерыв. Все же комбуча — это, скорее, тонизирующий, а не обычный ежедневный напиток.
Надеемся, теперь ты знаешь все, как вырастить чайный гриб в домашних условиях, и не допустишь никаких ошибок.
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