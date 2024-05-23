Как вырастить чайный гриб с нуля на основе чайной заварки или яблочного уксуса — простые способы

Тонизирует, утоляет жажду и даже немного пьянит — все это о комбуче, напитке из чайного гриба, который сейчас переживает новую популярность. Известен он вот уже две тысячи лет, и то, что “изобрели его” японцы и китайцы, хорошо разбирающиеся в здоровом питании, придает комбуче дополнительную славу. Как вырастить чайный гриб дома с нуля и наслаждаться полезным напитком — читай в нашем материале.

Что такое чайный гриб

Чайный гриб, или как его еще называют японский гриб, маньчжурский гриб — это удачное природное сочетание дрожжевого грибка с бактериями. Поселившись вместе, они формируют образование, по форме очень похожее на живую медузу. Сверху на чайном грибе образуется плотная пленка, а вот снизу — выросты в форме нитей.

Для роста чайному грибу нужна бродильная среда, она образуется, когда дрожжевые грибки получают сахар, тогда к процессу подключаются другие бактерии и продуцируют уксусную и глюконовую кислоты.

В комбуче, среди прочих, развиваются молочнокислые бактерии, обладающие пробиотической функцией.

Непременные условия выращивания чайного гриба

Несмотря на легкость процесса выращивания, у него есть несколько правил, нарушив которые ты рискуешь остаться ни с чем: напиток не удастся. Проговорим все тонкости, как вырастить чайный гриб с нуля и сделать качественную комбучу.

Для выращивания гриба бери только стеклянную стерилизованную тару: чайный гриб производит кислоту и вступает в химическую реакцию с металлическими поверхностями.

Заливай дрожжевой гриб чаем комнатной температуры. Готовь комбучу пять-десять дней в теплом темном месте при температуре 22-25°С. Банку накрой марлей, чтобы внутрь проникал воздух. Промывай гриб теплой, обязательно кипяченой водой. Заливай новым раствором каждые три дня летом, зимой можно и через пять дней. Подкармливай чайный гриб понемногу сахаром, добавляя его в жидкость. Разделяй старый гриб на части, когда он “утолщается” до 9 см.

Отделенный слой можно перевести в другую емкость для размножения.

Чтобы не разрушить симбиоз гриба с бактериями, нельзя рвать и резать гриб.

Выращивай молодой чайный гриб два месяца. Когда в банке образуется светло-коричневая “медуза”, промой ее прохладной кипяченой водой и помести в чистую тару для изготовления напитка по рецепту.

Храни гриб при перемещении в другую банку в том положении, в котором он сформировался.

Если гриб перевернуть, на его поверхности появится плесень.

Если хочешь хранить гриб — переставь банку с ним в холодильник. Гриб будет находиться там в “зимней спячке”, а когда ты его достанешь снова в тепло — возобновит свою работу.

Как вырастить чайный гриб с нуля: три лучших рецепта

Как вырастить чайный гриб из чайной заварки

Возьми черный или зеленый чай без ароматизаторов и добавок. Желательно — крупный лист, он самый качественный. Засыпь в заварник 5 ст.л. сухого чая и залей 0,5 л кипятка. Дождись, пока заварка остынет до комнатной температуры. Процеди чай через ситечко или марлю в стеклянную банку. Добавь 7 ст.л. сахара и перемешай. Накрой горло сосуда марлей и помести в теплое темное место на два месяца. Постепенно на поверхности появляется узкая пленка чайного гриба (до 1 мм). Перемести молодой чайный гриб в другую посуду, залей свежим холодным чаем и продолжай выращивать до семи недель.

Теперь твой гриб “взрослый” и ты можешь делать комбучу.

Как еще самому (-ой) вырастить чайный гриб дома? Попробуй другой способ — с помощью уксуса.

Как вырастить чайный гриб из яблочного уксуса

Возьми натуральный яблочный уксус без консервантов. Чайный гриб выращивай так:

Оставь бутылку с яблочным уксусом в темном теплом помещении на два месяца, пока осадок не выпадет на дно. Приготовь черный чай, добавь 1 ст.л. сахара. Перелей уксус в чистую стеклянную банку, залей чаем комнатной температуры. Оставь закваску в тёплом темном месте на две недели. На поверхности жидкости образуется тонкая пленка. Это и есть чайный гриб. Перемести молодой гриб в другой сосуд залей свежим чаем.

Оставь его еще на семь недель, пока гриб вырастет. Теперь он готов к приготовлению напитка.

Как правильно вырастить чайный гриб из кусочка взрослого гриба

Этот способ можно считать самым простым. Если тебе повезло, и кто-то поделился с тобой кусочком чайного гриба, твоя задача — обеспечить ему хорошие условия. Если же ты сам (-а) делишь его, воспользуйся таким рецептом:

Отдели кусочек гриба от основного взрослого гриба. Промой его теплой кипяченой водой и положи в чистую банку. Приготовь заварку: 2 ст.л. чая на 1 л кипятка. Процеди напиток, добавь 50 г (1,5 ст.л.) сахара и остуди. Залей гриб в банке на ⅔ сладким чаем. Накрой банку марлей и поставь в теплое темное место на неделю. Поддерживай температуру не ниже 22°С.

Твоя кисло-сладкая, газированная комбуча готова. Сливай и пей, а гриб залей новой порцией чая.

Обычно пьют напиток из чайного гриба по одному стакану два-три раза в день.

Через две недели стоит сделать перерыв. Все же комбуча — это, скорее, тонизирующий, а не обычный ежедневный напиток.

Надеемся, теперь ты знаешь все, как вырастить чайный гриб в домашних условиях, и не допустишь никаких ошибок.

Раньше мы писали о других полезных напитках и их рецептах.

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