Як виростити чайний гриб з нуля на основі чайної заварки або яблучного оцту — прості способи

Тонізує, вгамовує спрагу і навіть трохи п’янить — все це про комбучу, напій із чайного гриба, який нині переживає нову популярність. Відомий він ось уже дві тисячі років, і те, що “винайшли його” японці та китайці, які добре знаються на здоровому харчуванні, додає комбучі додаткової слави. Як виростити чайний гриб вдома з нуля і насолоджуватись корисним напоєм — читай у нашому матеріалі.
Чайний гриб, або як його ще називають японський гриб, маньчжурський гриб — це вдале природне поєднання дріжджового грибка з бактеріями. Оселившись разом, вони формують утворення, за формою дуже схоже на живу медузу. Зверху на чайному грибі утворюється щільна плівка, а от знизу — паростки у формі ниток.
Для росту чайному грибу потрібне бродильне середовище, воно утворюється, коли дріжджові грибки отримують цукор, тоді до процесу підключаються інші бактерії й продукують оцтову та глюконову кислоти.
У комбучі, серед інших, розвиваються молочнокислі бактерії, які мають пробіотичну функцію.
У комбучі, серед інших, розвиваються молочнокислі бактерії, які мають пробіотичну функцію.
Попри легкість процесу вирощування, у нього є кілька правил, порушивши які, ти ризикуєш лишитися ні з чим: напій не вдасться. Проговоримо всі тонкощі, як виростити чайний гриб з нуля і зробити якісну комбучу.
Щоб не порушити симбіоз гриба з бактеріями, не можна рвати й різати гриб.
Щоб не порушити симбіоз гриба з бактеріями, не можна рвати й різати гриб.
Вирощуй молодий чайний гриб два місяці. Коли у банці утвориться світло-коричнева “медуза”, промий її прохолодною кип’яченою водою і помісти в чисту тару для виготовлення напою по рецепту.
Зберігай гриб при переміщенні в іншу банку в тому положенні, в якому він сформувався.
Якщо гриб перевернути, на його поверхні з’явиться пліснява.
Якщо гриб перевернути, на його поверхні з’явиться пліснява.
Якщо хочеш зберігати гриб — перестав банку з ним у холодильник. Гриб перебуватиме там у “зимовій сплячці”, а коли ти його дістанеш знову в тепло — відновить свою роботу.
Тепер твій гриб “дорослий” і ти можеш робити комбучу.
Як іще самому (-ій) виростити чайний гриб вдома? Спробуй інший спосіб — за допомогою оцту.
Візьми натуральний яблучний оцет без консервантів. Чайний гриб вирощуй так:
Залиш його ще на сім тижнів, поки гриб виросте. Тепер він готовий до приготування напою.
Цей спосіб можна вважати найпростішим. Якщо тобі пощастило, і хтось поділився з тобою шматочком чайного гриба, твоя задача — забезпечити йому гарні умови. Якщо ж ти сам (-а) ділиш його, скористуйся таким рецептом:
Твоя кисло-солодка, газована комбуча готова. Зливай і пий, а гриб залий новою порцією чаю.
Зазвичай п’ють напій з чайного гриба по одній склянці два-три рази на день.
За два тижні варто зробити перерву. Все ж таки комбуча — це радше тонізуючий, а не звичайний щоденний напій.
Сподіваємось, тепер ти знаєш все, як виростити чайний гриб у домашніх мовах, і не припустишся жодних помилок.
Раніше ми писали про інші корисні напої та їхні рецепти.
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