Як виростити чайний гриб з нуля на основі чайної заварки або яблучного оцту — прості способи

Тонізує, вгамовує спрагу і навіть трохи п’янить — все це про комбучу, напій із чайного гриба, який нині переживає нову популярність. Відомий він ось уже дві тисячі років, і те, що “винайшли його” японці та китайці, які добре знаються на здоровому харчуванні, додає комбучі додаткової слави. Як виростити чайний гриб вдома з нуля і насолоджуватись корисним напоєм — читай у нашому матеріалі.

Що таке чайний гриб

Чайний гриб, або як його ще називають японський гриб, маньчжурський гриб — це вдале природне поєднання дріжджового грибка з бактеріями. Оселившись разом, вони формують утворення, за формою дуже схоже на живу медузу. Зверху на чайному грибі утворюється щільна плівка, а от знизу — паростки у формі ниток.

Для росту чайному грибу потрібне бродильне середовище, воно утворюється, коли дріжджові грибки отримують цукор, тоді до процесу підключаються інші бактерії й продукують оцтову та глюконову кислоти.

У комбучі, серед інших, розвиваються молочнокислі бактерії, які мають пробіотичну функцію.

Неодмінні умови вирощування чайного гриба

Попри легкість процесу вирощування, у нього є кілька правил, порушивши які, ти ризикуєш лишитися ні з чим: напій не вдасться. Проговоримо всі тонкощі, як виростити чайний гриб з нуля і зробити якісну комбучу.

Для вирощування гриба бери лише скляну стерилізовану тару: чайний гриб виробляє кислоту і вступає в хімічну реакцію з металевими поверхнями. Заливай дріжджовий гриб чаєм кімнатної температури. Готуй комбучу п’ять-десять днів в теплому темному місці при температурі 22-25°С. Банку накрий марлею, щоб всередину проникало повітря. Промивай гриб теплою, неодмінно кип’яченою водою. Заливай новим розчином кожні три дні влітку, зимою можна і через п’ять днів. “Підгодовуй” чайний гриб потрошку цукром, додаючи його в рідину. Розділяй старий гриб на частини, коли він “потовстішає” до 9 см. Відділений шар можна перекласти в іншу місткість для розмноження.

Щоб не порушити симбіоз гриба з бактеріями, не можна рвати й різати гриб.

Вирощуй молодий чайний гриб два місяці. Коли у банці утвориться світло-коричнева “медуза”, промий її прохолодною кип’яченою водою і помісти в чисту тару для виготовлення напою по рецепту.

Зберігай гриб при переміщенні в іншу банку в тому положенні, в якому він сформувався.

Якщо гриб перевернути, на його поверхні з’явиться пліснява.

Якщо хочеш зберігати гриб — перестав банку з ним у холодильник. Гриб перебуватиме там у “зимовій сплячці”, а коли ти його дістанеш знову в тепло — відновить свою роботу.

Як виростити чайний гриб з нуля: три найкращих рецепти

Як виростити чайний гриб з чайної заварки

Візьми чорний або зелений чай без ароматизаторів і добавок. Бажано — великий лист, він найякісніший. Засип в заварник 5 ст.л. сухого чаю та залий 0,5 л окропу. Дочекайся, поки заварка охолоне до кімнатної температури. Проціди чай через ситечко або марлю в скляну банку. Додай 7 ст.л. цукру і перемішай. Накрий “горло” посудини марлею і помісти в тепле темне місце на два місяці. Поступово на поверхні утвориться тонка плівка чайного гриба (до 1 мм). Перемісти молодий чайний гриб в інший посуд, залий свіжим холодним чаєм і продовжуй вирощувати ще сім тижнів.

Тепер твій гриб “дорослий” і ти можеш робити комбучу.

Як іще самому (-ій) виростити чайний гриб вдома? Спробуй інший спосіб — за допомогою оцту.

Як виростити чайний гриб з яблучного оцту

Візьми натуральний яблучний оцет без консервантів. Чайний гриб вирощуй так:

Залиш пляшку з яблучним оцтом в темному теплому приміщенні на два місяці, поки осад не випаде на дно. Приготуй чорний чай, додай 1 ст.л. цукру. Перелий оцет у чисту скляну банку, залий чаєм кімнатної температури. Залиш закваску в теплому темному місці на два тижні. На поверхні рідини утвориться тонка плівка. Це і є чайний гриб. Перемісти молодий гриб в іншу посудину та залий свіжим чаєм.

Залиш його ще на сім тижнів, поки гриб виросте. Тепер він готовий до приготування напою.

Як правильно виростити чайний гриб зі шматочка дорослого гриба

Цей спосіб можна вважати найпростішим. Якщо тобі пощастило, і хтось поділився з тобою шматочком чайного гриба, твоя задача — забезпечити йому гарні умови. Якщо ж ти сам (-а) ділиш його, скористуйся таким рецептом:

Відокрем шматочок гриба від основного дорослого гриба. Промий його теплою кип’яченою водою і поклади в чисту банку. Приготуй заварку: 2 ст.л. чаю на 1 л окропу. Проціди напій, додай 50 г (1,5 ст.л.) цукру й остуди. Залий гриб в банці на ⅔ солодким чаєм. Накрий банку марлею і постав у тепле темне місце на тиждень. Підтримуй температуру не нижче 22°С.

Твоя кисло-солодка, газована комбуча готова. Зливай і пий, а гриб залий новою порцією чаю.

Зазвичай п’ють напій з чайного гриба по одній склянці два-три рази на день.

За два тижні варто зробити перерву. Все ж таки комбуча — це радше тонізуючий, а не звичайний щоденний напій.

Сподіваємось, тепер ти знаєш все, як виростити чайний гриб у домашніх мовах, і не припустишся жодних помилок.

Раніше ми писали про інші корисні напої та їхні рецепти.

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