А ти знаєш, що це чайний гриб? Що таке комбуча та чим корисний цей модний напій

Комбуча — це непересічний напій. Здається, що ми лише нещодавно дізналися про його існування, але насправді він вже століттями тішить людей. Так-так, це не новий модний напій від молоді. Комбуча походить з далекого Сходу та наразі здобуває все більше прихильників по всьому світу завдяки своїй особливій природній технології бродіння та потенційній користі для здоров’я.

Що ж таке комбуча? В цьому матеріалі ми розглянемо її походження, процес виробництва, а також вплив на здоров’я людини.

Що таке комбуча

Комбуча (Kombucha) — це напій, який отримують шляхом бродіння чайного гриба (також відомого як Скоба або трав’яний гриб) у солодкому чаї. Цей напій має походження зі східних країн, таких як Китай та Японія, і його історія налічує тисячоліття.

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Чайний гриб — це симбіотичний зв’язок дріжджів і бактерій, який утворює колонію, виглядом схожу на гриб.

Під час процесу бродіння чайного гриба дріжджі розкладають цукор у чаї, перетворюючи його на алкоголь і вуглекислий газ. Потім бактерії окислюють алкоголь до оцтової кислоти, завершуючи процес бродіння.

Кінцевий продукт — комбуча — містить незначну кількість алкоголю (зазвичай менш як 0,5%, тож її навіть не вважають алкогольним напоєм), оцтову кислоту та різноманітні органічні кислоти, амінокислоти та інші сполуки, які можуть приносити користь здоров’ю.

Комбуча має терпкий і злегка незвичайний смак, схожий на газований напій, але не такий солодкий.

Чим корисна комбуча

Багато людей споживають комбучу через можливі корисні властивості, такі як покращення шлунково-кишкового здоров’я та підтримка імунної системи.

У комбучі розвивається низка корисних бактерій, зокрема молочнокислі мікроорганізми, які можуть виконувати пробіотичну функцію. Пробіотики допомагають підтримувати здоровий кишковий мікробіом, покращують травлення, знижують запалення та сприяють здоровому контролю ваги.

Щодо пробіотичних властивостей комбучі, дослідники ще не повністю розкрили їх потенціал.

Одне з досліджень, проведених на щурах, показало, що чайний гриб може суттєво покращити два маркери серцевих захворювань, а саме “поганий” холестерин LDL і “хороший” холестерин HDL, впродовж 30 днів.

Чайний гриб також може вповільнити перетравлення вуглеводів, що може сприяти зниженню рівня цукру в крові. Це особливо важливо для людей з діабетом, оскільки комбуча може допомагати контролювати рівень глюкози.

Кому не можна комбучу

Хоча комбуча має потенційні переваги, вона також містить кислоти та інші активні сполуки, які можуть бути шкідливими для деяких груп осіб, зокрема вагітних жінок, людей зі слабким імунітетом або хронічними захворюваннями.

Тому перед вживанням комбучі, особливо у великих кількостях, варто проконсультуватися з медичним фахівцем.

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