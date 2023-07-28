Ты знаешь, что это чайный гриб? Что такое комбуча и чем полезен этот модный напиток

Комбуча — это незаурядный напиток. Кажется, что мы только недавно узнали о его существовании, но на самом деле он уже веками радует людей. Да-да, это не новый модный напиток от молодежи. Комбуча происходит из дальнего Востока и сейчас приобретает все больше поклонников по всему миру благодаря своей особой природной технологии брожения и потенциальной пользе для здоровья.

Что такое комбуча? В этом материале мы рассмотрим ее происхождение, процесс производства, а также влияние на здоровье человека.

Что такое комбуча

Комбуча (Kombucha) — это напиток, получаемый путем брожения чайного гриба (также известного как Скоба или травяной гриб) в сладком чае. Этот напиток имеет происхождение из восточных стран, таких как Китай и Япония, и его история насчитывает тысячелетие.

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Чайный гриб — это симбиотическая связь дрожжей и бактерий, которые образует колонию, своим видом похожую на гриб.

Во время процесса брожения чайного гриба дрожжи разлагают сахар в чае, превращая его в алкоголь и углекислый газ. Затем бактерии окисляют алкоголь до уксусной кислоты, завершая процесс брожения.

Конечный продукт — комбуча — содержит незначительное количество алкоголя (обычно менее 0,5%, поэтому его даже не считают алкогольным напитком), уксусную кислоту и различные органические кислоты, аминокислоты и другие соединения, которые могут приносить пользу здоровью.

Комбуча имеет терпкий и слегка необычный вкус, похожий на газированный, но не столь сладкий напиток.

Чем полезна комбуча

Многие люди потребляют комбучу из-за возможных полезных свойств, таких как улучшение желудочно-кишечного здоровья и поддержка иммунной системы.

В комбуче развивается ряд полезных бактерий, в том числе молочнокислые микроорганизмы, которые могут выполнять пробиотическую функцию. Пробиотики помогают поддерживать здоровый кишечный микробиом, улучшают пищеварение, снижают воспаление и способствуют здоровому контролю веса.

Относительно пробиотических свойств комбучи исследователи еще не полностью раскрыли их потенциал.

Одно из исследований, проведенных на крысах, показало, что чайный гриб может существенно улучшить два маркера сердечных заболеваний, а именно “плохой” холестерин LDL и “хороший” холестерин HDL, в течение 30 дней.

Чайный гриб может замедлить переваривание углеводов, что может способствовать снижению уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей с диабетом, поскольку комбуча может помогать контролировать уровень глюкозы.

Кому нельзя комбучу

Хотя комбуча имеет потенциальные преимущества, она содержит кислоты и другие активные соединения, которые могут быть вредными для некоторых групп лиц, в частности беременных женщин, людей со слабым иммунитетом или хроническими заболеваниями.

Поэтому перед употреблением комбучи, особенно большими количествами, следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

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