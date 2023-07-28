Еда и рецепты

Ты знаешь, что это чайный гриб? Что такое комбуча и чем полезен этот модный напиток

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 28 июля 2023, 15:30
комбуча
Фото: Depositphotos

Больше новостей
Підполковник ЗСУ відверто про війну та циклічність історії
Повесили украинский флаг перед лицами россиян. Откровения подполковника ВСУ о войне и цикличности истории
кота вкусила бджола
Действуй уверенно и быстро! Что делать, если кота укусила пчела
Український рок-гурт O.Torvald випустив альбом Голосові
Послушали, поняли, что это тяжело, думали даже не выпускать — Женя Галич о релизе нового сингла Голосові
Чим кропити помідори, щоб не чорніли: детальна інструкція
Не поспели, а уже чернеют? Чем обрызгивать помидоры от темных пятен — подробная инструкция
Смотреть больше

Материалы по теме

Чем отличается латте от капучино
Два фаворита в мире кофе! Латте или капучино: в чем разница и какой напиток выбрать
Рецепт класичного і безалкогольного мохіто від Джеймі Олівера
Классический или безалкогольный, какой выберешь ты? Рецепты освежающего мохито от Джейми Оливера
кава з апельсиновим соком
Капуоранж: как любимый напиток может навредить здоровью
Рецепт лимонаду з базиліком та м'ятою від Джеймі Олівера
Пей с водой, кофе или просекко! Простой рецепт лимонада с базиликом и мятой от Джейми Оливера

Видео
Відновлення авіасполучення Україна

Громкое заявление Ryanair Vs логика военного времени. Возможно ли возобновление авиаперелетов из Украины
0:04:57
Як отримати громадянство України
Обязательный экзамен по украинскому языку и истории! Как получить гражданство Украины
0:03:12
Тримали в камері та вимагали видавати інформацію — історія слідчого
Не предал профессию и Украину. Следователя из Волчанска держали в камере и принуждали к сотрудничеству россияне
Карта бойових дій в Україні
Враг безнадежно атакует Надежду в Луганской области: карта боевых действий в Украине 28 июля в режиме онлайн
0:03:29
Ольгу Харлан виключили із Чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці
Все из-за россиянки? Ольгу Харлан дисквалифицировали с Чемпионата мира. Подробности от ФФУ и Кулебы
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:05:46
Як евакуюють дітей з-під обстрілів — спеціальний репортаж
Дети обсуждают, какую видели шрапнель. Как происходит принудительная эвакуация малышей из Волчанска
0:06:19
Ціни на житло у Львові перевищують столичні — детально
Львов дороже столицы? Какие цены на квартиры в разных регионах Украины — обзор рынка
Карта бойових дій в Україні
Под вражеским прицелом чаще всего — Херсонская и Запорожская области: карта боевых действий в Украине 27 июля в режиме онлайн
Больше видео
Як засолити червону рибу
Читать дальше
Как засолить красную рыбу вкусно и безопасно: пошаговый рецепт
модне і зручне взуття
Читать дальше
Как выбрать модную и удобную обувь на каждый день?

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь