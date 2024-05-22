Как безопасно и навсегда вывести шершней из дома

На вид шершень — почти оса, только огромная: вдвое больше обычной. Да и жало у него более опасно: при укусе шершня в организм человека может попасть до 2 мг яда. К тому же атакует шершень не один раз, а может нападать снова и снова.

Беда еще и в том, что шершень любит селиться в наших домах, преимущественно на чердаке: там ему сухо и тепло. Как вывести шершней из-под крыши и навсегда избавиться от таких опасных соседей — расскажем в этом материале.

Где селятся шершни в доме

Для своего гнезда шершни выбирают уютный уголок, куда не попадут атмосферные осадки. Так что разыскать гнездо может быть не так-то просто. Шершням может понравиться место:

на лоджии или балконе;

на чердаке и под крышей;

за обшивкой здания;

в бытовых и подсобных помещениях.

Если ты обнаружил гнездо, то первый шаг к безопасности уже сделал. Теперь пора избавиться от него. Существуют разные способы.

Как вывести шершней из дома с помощью химикатов

Возьми полиэтиленовый пакет. Опрыскивай его изнутри специальным инсектицидным средством: Дихлофос, Раптор, Кат, Тетрикс, Актара. Осторожно надень пакет на гнездо, превращая улей в кокон из полиэтилена. Края пакета завяжи или заклей скотчем. Химикаты, которые ядовиты для тараканов и клопов, действенны и против шершней. Через некоторое время насекомые будут уничтожены. Обработай гнездо инсектицидным аэрозолем: Лямбда Зона, Карбофос, Гет, Кат. Обычно требуется не менее трех флаконов. Опрыскивай внутреннюю полость гнезда через входные отверстия. После обработки в течение нескольких дней не трогай гнездо. К нему будут возвращаться насекомые, находившиеся на вылете во время обработки, но и они погибнут от химикатов. Через некоторое время сними гнездо и сожги его.

Как вывести гнездо шершней, укупорив его пеной

Монтажной пеной запечатай все отверстия в найденном гнезде. Так насекомые останутся внутри без доступа кислорода и возможности вылета. Через некоторое время гнездо нужно сжечь или вынести как можно дальше от дома. Пеной от огнетушителя можно изрядно намочить гнездо. Этот способ особенно действенен в холода. Насекомые намокнут и замерзнут.

Ловушка и муляжи против шершней

Вывести шершней из чердака можно с помощью ловушек и лакомства для них.

Ловушку на клею можно приобрести или сделать собственноручно: на картон нанеси специальный клей, к примеру, RaTrap или Alt. Слой не должен быть тонким. Чтобы привлечь шершней к ловушке, посередине положи приманку: кусочки мяса, рыбы, подгнивший фрукт. Шершни прилетят на приманку и прилипнут. Когда насекомых будет на картонке немало, можешь заменить ее на другую, пока не избавишься от всех шершней. Приобрети специальные муляжи гнезд. Их можно поместить на чердаке: шершни будут стараться обходить место поселения “чужого роя”. Приобрети специальный ультразвуковой отпугиватель ос и шершней. Это скорее профилактический метод, но соседство прибора может “выкурить” и уже поселившихся насекомых.

Есть еще способы, как уничтожить шершней, которые не слишком подходят для укрощения вредителей именно в здании. Речь идет о погружении гнезда в ведро с кипятком или с разбавленным бензином. В обоих случаях делать такое на чердаке вряд ли целесообразно. А вот прислушаться к некоторым народным советам по уничтожению вредителей стоит.

Как уничтожить шершней на чердаке народными методами

Попытаться преодолеть незваных гостей можно и народными средствами. Не стоит относиться к ним скептически: борная кислота и жгучий перец действительно грозное оружие в опытных руках.

Красный стручковый перец: помести перчины рядом с гнездом и шершни уйдут оттуда. Борная кислота: 1 ст.л. ложку кислоты смешай с тремя измельченными мухоморами, залей стаканом воды (200 г) и кипяти в течение 3 минут. Добавь 1 столовую ложку меда. Разлей в небольшие широкие бутылочки, расставь яд в местах скопления вредителей. Посади на участке мяту, мелиссу или герань. Их запах отпугивает шершней.

Правила безопасности, которых следует соблюдать во время пребывания у гнезда шершней

Собираясь уничтожать гнездо, ты должен понимать, что насекомые могут реагировать агрессивно. Поэтому максимально защити тело и не совершай резких движений.

Дождись ночи. После наступления темноты насекомые менее активны, большая их часть собирается в гнезде. Но крепко шершни никогда не спят — при малейших признаках опасности они готовы массово мобилизоваться. Не свети фонариком на гнездо, ты спровоцируешь вылет насекомых. Освещение должно быть рассеянным и направленным в другую сторону. Максимально закрой все тело. Надень толстую куртку и брюки из плотной ткани, толстые кожаные или резиновые перчатки, головной убор, который закроет часть лица и шею. Лицо защиты специальной маской-сеткой для пчеловодов. Не говори громко у гнезда. Не зажигай свет. Все процедуры старайся сделать как можно незаметнее. Предварительно приготовь все необходимое на случай укуса: спирт, лед, перекись водорода, бинты, антигистаминные препараты. Если шершни все же атакуют, не паникуй, ни в коем случае не беги, не размахивай руками, не кричи. Это еще больше раздражает насекомых. Медленно отойди на 8-10 метров от гнезда.

Береги себя, ведь укус шершня может привести к анафилактическому шоку. Соблюдай все правила безопасности, и удачи тебе в борьбе. Твой дом — только твой, и не стоит делить его с врагом, даже если это просто опасное насекомое.

Раньше мы писали, что делать, когда укусила пчела.

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