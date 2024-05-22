Как безопасно и навсегда вывести шершней из дома

На вид шершень — почти оса, только огромная: вдвое больше обычной. Да и жало у него более опасно: при укусе шершня в организм человека может попасть до 2 мг яда. К тому же атакует шершень не один раз, а может нападать снова и снова.
Беда еще и в том, что шершень любит селиться в наших домах, преимущественно на чердаке: там ему сухо и тепло. Как вывести шершней из-под крыши и навсегда избавиться от таких опасных соседей — расскажем в этом материале.
Для своего гнезда шершни выбирают уютный уголок, куда не попадут атмосферные осадки. Так что разыскать гнездо может быть не так-то просто. Шершням может понравиться место:
Если ты обнаружил гнездо, то первый шаг к безопасности уже сделал. Теперь пора избавиться от него. Существуют разные способы.
Есть еще способы, как уничтожить шершней, которые не слишком подходят для укрощения вредителей именно в здании. Речь идет о погружении гнезда в ведро с кипятком или с разбавленным бензином. В обоих случаях делать такое на чердаке вряд ли целесообразно. А вот прислушаться к некоторым народным советам по уничтожению вредителей стоит.
Попытаться преодолеть незваных гостей можно и народными средствами. Не стоит относиться к ним скептически: борная кислота и жгучий перец действительно грозное оружие в опытных руках.
Собираясь уничтожать гнездо, ты должен понимать, что насекомые могут реагировать агрессивно. Поэтому максимально защити тело и не совершай резких движений.
Береги себя, ведь укус шершня может привести к анафилактическому шоку. Соблюдай все правила безопасности, и удачи тебе в борьбе. Твой дом — только твой, и не стоит делить его с врагом, даже если это просто опасное насекомое.
Раньше мы писали, что делать, когда укусила пчела.
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