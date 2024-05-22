Як вивести шершнів із будинку назавжди і безпечно для себе

На вигляд шершень — майже оса, тільки величезна: удвічі більша за звичайну. Та й жало в нього небезпечніше: при укусі шершня в організм людини може потрапити до 2 мг отрути. До того ж атакує шершень не один раз, а може нападати знову і знову.
Біда ще й у тому, що шершень любить селитися в наших будинках, переважно на горищі: там йому сухо та тепло. Як вивести шершнів з-під даху і назавжди позбутися таких небезпечних сусідів — розповімо в цьому матеріалі.
Для свого гнізда шершні знаходять затишний куточок, куди не потраплять атмосферні опади. Тож розшукати гніздо може бути не так вже й просто. Шершні можуть уподобати місце:
Якщо ти виявив гніздо, то перший крок до власної безпеки вже зробив. Тепер час позбутися його. Існують різні способи.
Вивести шершнів з горища можна за допомогою пасток і ласощів, викладених перед ними.
Існують іще способи, як знищити шершнів, які не надто підходять для приборкання шкідників саме в будівлі. Йдеться про занурення гнізда у відро з окропом або з розведеним бензином. В обох випадках робити таке на горищі навряд чи доцільно. А от дослухатися до деяких народних порад щодо знищення шкідників варто.
Спробувати подолати непроханих гостей можна і народними засобами. Не варто ставитися до них скептично: борна кислота і пекучий перець насправді є грізною зброєю у досвідчених руках.
Збираючись нищити гніздо, ти маєш розуміти, що комахи можуть реагувати агресивно. Тож максимально захисти тіло і не роби різких рухів.
Бережи себе, адже укус шершня може призвести до анафілактичного шоку. Дотримуйся усіх правил безпеки, і удачі тобі в боротьбі. Твій дім — лише твій, і не варто ділити його з ворогом, навіть, якщо це небезпечна комаха.
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