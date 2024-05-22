Як вивести шершнів із будинку назавжди і безпечно для себе

На вигляд шершень — майже оса, тільки величезна: удвічі більша за звичайну. Та й жало в нього небезпечніше: при укусі шершня в організм людини може потрапити до 2 мг отрути. До того ж атакує шершень не один раз, а може нападати знову і знову.

Біда ще й у тому, що шершень любить селитися в наших будинках, переважно на горищі: там йому сухо та тепло. Як вивести шершнів з-під даху і назавжди позбутися таких небезпечних сусідів — розповімо в цьому матеріалі.

Де селяться шершні в будинку

Для свого гнізда шершні знаходять затишний куточок, куди не потраплять атмосферні опади. Тож розшукати гніздо може бути не так вже й просто. Шершні можуть уподобати місце:

на лоджії або балконі;

на горищі та під дахом;

за обшивкою будівлі;

у побутових і підсобних приміщеннях.

Якщо ти виявив гніздо, то перший крок до власної безпеки вже зробив. Тепер час позбутися його. Існують різні способи.

Як вивести шершнів з будинку за допомогою хімікатів

Візьми поліетиленовий пакет. Обприскай його зсередини спеціальним інсектицидним засобом: Дихлофос, Раптор, Кат, Тетрікс, Актара. Обережно надягни пакет на гніздо, немов обертаючи вулик у кокон з поліетилену. Краї пакета зав’яжи або заклей скотчем. Хімікати, які отруйні для тарганів і клопів, дієві й проти шершнів. Через деякий час комахи будуть знищені. Оброби гніздо інсектицидним аерозолем: Лямбда Зона, Ка рбофос, Гет, Кат. Зазвичай потрібно не менше трьох флаконів. Обприскай внутрішню порожнину гнізда через вхідні отвори. Після обробки протягом кількох днів не чіпай гніздо. До нього будуть повертатися комахи, які були на вильоті під час обробки, але і вони загинуть від хімікатів. Через деякий час зніми гніздо і спали його.

Як вивести гніздо шершнів, закупоривши його піною

Монтажною піною запечатай всі отвори в знайденому гнізді. Так комахи залишаться всередині залишаться без доступу кисню і можливості вильоту. Через деякий час гніздо потрібно спалити або винести якомога далі від будинку. Піною від вогнегасника можна добряче намочити гніздо. Цей спосіб особливо дієвий в холоди. Комахи намокнуть і замерзнуть.

Пастка та муляжі проти шершнів

Вивести шершнів з горища можна за допомогою пасток і ласощів, викладених перед ними.

Пастку з клеєм можна придбати або зробити власноруч: на картон нанеси спеціальний клей, приміром, RaTrap або Alt. Шар не повинен бути тонким. Щоб привабити шершнів до пастки, посередині поклади приманку: шматочки м’яса, риби, підгнилий фрукт. Ш ершні прилетять на приманку і прилипнуть. Коли комах буде на картонці чимало, можеш замінити її на іншу, аж поки не позбудешся усіх шершнів. Придбай спеціальні муляжі гнізд. Їх можна помістити на горищі: шершні намагатимуться оминати місце поселення “чужого рою”. Придбай спеціальний ультразвуковий відлякувач ос і шершнів. Це радше профілактичний метод, але сусідство приладу може допомогти позбутися й тих комах, які вже оселилися.

Існують іще способи, як знищити шершнів, які не надто підходять для приборкання шкідників саме в будівлі. Йдеться про занурення гнізда у відро з окропом або з розведеним бензином. В обох випадках робити таке на горищі навряд чи доцільно. А от дослухатися до деяких народних порад щодо знищення шкідників варто.

Як знищити шершнів на горищі народними методами

Спробувати подолати непроханих гостей можна і народними засобами. Не варто ставитися до них скептично: борна кислота і пекучий перець насправді є грізною зброєю у досвідчених руках.

Червоний стручковий перець: помісти перчини поруч з гніздом — і шершні підуть звідти. Борна кислота: 1 ст. ложку кислоти змішай з трьома подрібненими мухоморами, залий склянкою води (200 г) і кип’яти протягом 3 хвилин. Додай 1 столову ложку меду. Розлий у невеликі широкі пляшечки, розстав отруту в місцях скупчення шкідників. Посади на ділянці м’яту, мелісу або герань. Їхні запахи відлякує шершнів.

Правила безпеки, яких варто дотримуватися під час перебування коло гнізда шершнів

Збираючись нищити гніздо, ти маєш розуміти, що комахи можуть реагувати агресивно. Тож максимально захисти тіло і не роби різких рухів.

Дочекайся ночі. Після настання темряви комахи менш активні, велика їх частина збирається в гнізді. Але міцно шершні ніколи не сплять — за найменших ознак небезпеки вони готові масово мобілізуватися. Не світи ліхтариком на гніздо, ти спровокуєш виліт комах. Освітлення має бути розсіяним і направленим в інший бік. Максимально закрий все тіло. Одягни товсту куртку і штани зі щільної тканини, товсті шкіряні або гумові рукавички, головний убір, який закриє частину обличчя і шию. Обличчя захисти спеціальною маскою-сіткою для пасічників. Не говори голосно біля гнізда. Не запалюй світло. Всі процедури намагайся зробити якомога непомітніше. Заздалегідь приготуй все необхідне на випадок укусу: спирт, лід, перекис водню, бинти, антигістамінні препарати. Якщо шершні все ж таки атакують, не панікуй, ні в якому разі не біжи, не розмахуй руками, не кричи. Це ще більше дратує комах. Повільно відійди на 8-10 метрів від гнізда.

Бережи себе, адже укус шершня може призвести до анафілактичного шоку. Дотримуйся усіх правил безпеки, і удачі тобі в боротьбі. Твій дім — лише твій, і не варто ділити його з ворогом, навіть, якщо це небезпечна комаха.

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