Неужели что-то испортилось? Какие причины неприятного запаха на кухне

Ты возвращаешься домой после тяжелого дня, ожидая любимый аромат кофе или только что испеченного пирога. А вместо этого тебя встречает неприятный запах из кухни! Будто что-то испортилось… Неужели кухня, сердце дома, может так коварно предавать?

Не паникуй! Рассказываем, как найти источник вони, устранить его и вернуть кухне приятный аромат. Издание Real Simple отметило о самых распространенных причинах и быстрых решениях для каждой из них. Самое важное читай прямо сейчас!

Раковина

Даже если на вид твоя раковина сияет, внутри могут накапливаться остатки пищи, жир и бактерии. Простого ополаскивания недостаточно.

Начни с мягкой губки, мыла и горячей воды. Затем посыпь раковину пищевой содой и тщательно потри. Заверши процедуру еще одним ополаскиванием и протри насухо. Запах должен исчезнуть.

Мусорный бак

Мусор — это довольно очевидная вещь, но часто также игнорируется. Если ты не вынес (-ла) его вовремя, вонь гарантирована. И даже пустое ведро может пахнуть из-за остатков на стенках и дне.

Поэтому выноси мусор регулярно. Для глубокой очистки вымой ведро с мылом или обработай уксусом. Дай высохнуть, прежде чем класть новый пакет.

Протечки под раковиной

Если же появился запах сырого подвала, то это может быть сигналом протечки. Проверь пространство под мойкой — стоячая вода или влажная фанера сразу укажут на проблему.

Перекрой воду, просуши место и оставь дверцу шкафа открытой. Далее обязательно вызывай сантехника!

Жир в мойке

Ты слил (-а) остатки масла или соусов в мойку? Это может быть причиной резкого запаха. Старый жир — идеальная среда для вонючих микроорганизмов.

Поэтому вскипяти кастрюлю воды и вылей ее в слив. Повтори это несколько раз для лучшего эффекта. Метод безопасен и без химии.

Сухой сифон

К тому же, длительное отсутствие дома — и запах из труб быстро напомнит о себе. Именно сухой сифон (гидрозатвор) позволяет канализационным газам проникать в дом. Просто открой воду на 1-2 минуты. Это обновит водяную пробку в трубе и заблокирует неприятные запахи.

Грязь под техникой

Под духовкой, холодильником и плитой также часто скапливается пыль, еда, крошки и даже остатки… насекомых или грызунов!

Что же в этом случае делать? Осторожно отодвинь технику (при необходимости — с помощником), пропылесось и протри поверхности. Результат тебя удивит — и визуально, и по запаху.

Неприятная вонь на кухне — это не проблема. В большинстве случаев причина легко устраняется, если знать, где ее искать. И помни: даже самое ароматное блюдо не заменит ощущение чистоты и свежести в любимом уголке дома.

Также читай подробнее об организации пространства на кухне в нашем предыдущем материале.

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