Невже щось зіпсувалося? Які причини неприємного запаху на кухні

Ти повертаєшся додому після важкого дня, очікуючи на улюблений аромат кави або щойно спеченого пирога. А замість цього тебе зустрічає неприємний запах з кухні! Ніби щось зіпсувалося… Невже кухня, серце дому, може так підступно зраджувати?

Не панікуй! Розповідаємо, як знайти джерело смороду, усунути його й повернути кухні приємний аромат. Видання Real Simple зазначило про найпоширеніші причини та швидкі рішення для кожної з них. Найважливіше читай просто зараз!

Раковина

Навіть якщо на вигляд твоя раковина сяє, всередині можуть накопичуватись залишки їжі, жир та бактерії. Простого ополіскування недостатньо.

Почни із м’якої губки, мила та гарячої води. Потім посип раковину харчовою содою та ретельно потри. Заверши процедуру ще одним ополіскуванням і протри насухо. Запах має зникнути.

Смітник

Сміття — це доволі очевидно річ, але часто також ігнорується. Якщо ти не виніс (-ла) його вчасно, сморід гарантований. Та навіть порожнє відро може пахнути через залишки на стінках і дні.

Тому, винось сміття регулярно. Для глибокого очищення вимий відро з милом або оброби оцтом. Дай висохнути, перш ніж класти новий пакет.

Протікання під раковиною

Якщо ж зʼявився запах вогкого підвалу, то це може бути сигналом протікання. Перевір простір під мийкою — стояча вода чи волога фанера одразу вкажуть на проблему.

Перекрий воду, просуши місце і залиш дверцята шафи відчиненими. Далі обов’язково викликай сантехніка!

Жир у мийці

Ти злив (-ла) залишки олії або соусів у мийку? Це може бути причиною різкого запаху. Старий жир — ідеальне середовище для смердючих мікроорганізмів.

Тож закип’яти каструлю води та вилий її в злив. Повтори це кілька разів для кращого ефекту. Метод безпечний і без хімії.

Сухий сифон

До того ж тривала відсутність вдома — і запах з труб швидко нагадає про себе. Саме сухий сифон (гідрозатвор) дозволяє каналізаційним газам проникати в дім. Просто відкрий воду на 1-2 хвилини. Це оновить водяну пробку в трубі й заблокує неприємні запахи.

Бруд під технікою

Під духовкою, холодильником і плитою також часто накопичується пил, їжа, крихти та навіть залишки… комах або гризунів!

Що ж у цьому випадку робити? Обережно відсунь техніку (за потреби — з помічником), пропилосось і протри поверхні. Результат тебе здивує — і візуально, і за запахом.

Неприємний сморід на кухні — це не проблема. У більшості випадків причина легко усувається, якщо знати, де її шукати. І пам’ятай: навіть найароматніша страва не замінить відчуття чистоти та свіжості в улюбленому куточку дому.

Також читай детальніше про організацію простору на кухні у нашому попередньому матеріалі.

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