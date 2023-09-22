Еда и рецепты

Как заморозить груши на зиму, чтобы сберечь витамины и яркий вкус: эффективные способы

Анна Голишевская, редактор сайта 22 сентября 2023, 18:30
Как заморозить груши на зиму, чтобы сберечь витамины и яркий вкус: эффективные способы
Фото: Unsplash

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