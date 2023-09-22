Как заморозить груши на зиму, чтобы сберечь витамины и яркий вкус: эффективные способы

Груши, как и другие фрукты и ягоды, хорошо поддаются заморозке. Если ты любишь различную выпечку, компоты, десерты с грушами и другие блюда, тогда смело замораживай эти сочные и сладкие плоды, чтобы наслаждаться любимым вкусом круглый год. Как заморозить груши на зиму в домашних условиях — читай в материале.

Как заморозить груши: простой способ

Для этого метода нужно купить пищевые пакеты для заморозки. После этого воспользуйся пошаговым рецептом.

Промой груши, несколько раз меняя прохладную воду. Очисть фрукты от кожицы, раздели пополам и удали сердцевину, а затем нарежь ломтиками или дольками. Выстели противень пергаментной бумагой, а затем сверху выложи подготовленные нарезанные груши. Помести груши в морозилку и дай им застыть. Переложи замороженные груши в безопасные для замораживания пакеты, выдавив как можно больше воздуха.

Заморозка груш с лимонным соком

Для длительного хранения и придания необычного вкуса, груши можно замораживать с лимонным соком. Для этого возьми:

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груши;

лимонный сок;

овощечистку;

острый нож;

пергаментную бумагу или фольгу;

противень;

пакеты или контейнеры с крышками.

Способ заморозки.

Спелые груши помой и почисть. Затем разрежь их на четвертинки, вырежи сердцевину и семечки. Сбрызни мякоть груш лимонным соком, чтобы она не потемнела. Противень застели пергаментной бумагой или фольгой, разложи сверху груши в один слой, чтобы кусочки между собой не соприкасались. Помести в морозильную камеру на несколько часов. Аккуратно переложи кусочки груш в пакеты или пластиковые контейнеры с крышками. Храни в морозильной камере до 8 месяцев.

Можно ли замораживать груши на зиму с сиропом

Для заморозки фруктов в сиропе важно придерживаться пошаговой инструкции.

Промой груши несколько раз меняя прохладную воду. Почисть их, разрежь пополам и удали сердцевину. Сбрызни лимонным соком. Залей в большую кастрюлю сахар и воду (1 стакан сахара и 4 стакана воды). Нагревай, пока сахар не растворится. При необходимости сними пену. Охлади сироп. Далее на каждые 2 чашки фруктов используй половину чашки сиропа. Положи в контейнеры для заморозки и уложи в морозильную камеру партиями. Оставь немного места между контейнерами, чтобы воздух мог циркулировать.

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