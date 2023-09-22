Як заморозити груші на зиму, щоб зберегти вітаміни та яскравий смак: ефективні способи

Груші, як і інші фрукти та ягоди, добре піддаються заморожуванню. Якщо ти любиш різну випічку, компоти, десерти з грушами та інші страви, тоді сміливо заморожуй ці соковиті та солодкі плоди, щоб насолоджуватися улюбленим смаком цілий рік. Як заморозити груші на зиму в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як заморозити груші: простий спосіб

Для цього потрібно купити харчові пакети для заморозки. Опісля скористайся покроковим рецептом.

Промий груші, кілька разів змінюючи прохолодну воду. Очисть фрукти від шкірки, розділи навпіл і видали серцевину, а потім наріж скибочками. Вистели деко пергаментним папером, а потім зверху виклади підготовлені нарізані груші. Помісти груші в морозилку і дай їм застигнути. Переклади заморожені груші в безпечні для заморожування пакети, видавивши якнайбільше повітря.

Заморожування груш із лимонним соком

Для тривалого зберігання та надання незвичайного смаку груші можна заморожувати з лимонним соком. Для цього візьми:

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груші;

лимонний сік;

овочечистку;

гострий ніж;

пергаментний папір чи фольгу;

лист;

пакети або контейнери із кришками.

Спосіб заморозки:

Стиглі груші помий і почисть. Потім розріж їх на четвертинки, виріж серцевину і насіння. Збризни м’якоть груш лимонним соком, щоб вона не потемніла. Деко застели пергаментним папером або фольгою, розклади зверху груші в один шар, щоб шматочки між собою не стикалися. Помісти у морозильну камеру на кілька годин. Акуратно переклади шматочки груш у пакети або пластикові контейнери з кришками. Зберігай у морозильній камері до 8 місяців.

Чи можна заморожувати груші на зиму із сиропом

Для заморожування фруктів у сиропі важливо дотримуватись покрокової інструкції.

Промий груші, кілька разів змінюючи прохолодну воду. Почисть їх, розріж навпіл і видали серцевину. Збризни лимонним соком. Залий у велику каструлю цукор та воду (1 склянка цукру та 4 склянки води). Нагрівай, доки цукор не розчиниться. За необхідності зніми піну. Охолоди сироп. Далі на кожні 2 чашки фруктів використовуй половину чашки сиропу. Поклади в контейнери для заморожування та склади у морозильну камеру партіями. Залиш трохи місця між контейнерами, щоб повітря могло циркулювати.

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