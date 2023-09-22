Їжа та рецепти

Як заморозити груші на зиму, щоб зберегти вітаміни та яскравий смак: ефективні способи

Анна Голішевська, редакторка сайту 22 Вересня 2023, 18:30
Як заморозити груші на зиму, щоб зберегти вітаміни та яскравий смак: ефективні способи
Фото: Unsplash

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