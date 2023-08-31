Тюльпаны, нарциссы и гиацинты: какие цветы сажать осенью

Цветы, которые высаживают осенью, зацветают в первый год посадки. Сажать их можно семенами и вегетативным способом, но важно при этом придерживаться агротехнических правил. Какие цветы сажать осенью и когда именно — читай в материале.
Высаживать цветы именно осенью — отличная идея. Ведь посаженые в это время растения зацветут уже в первый год вегетации.
Кроме этого, такая манипуляция освободит тебя от хлопот по выращиванию рассады зимой и сэкономит время.
Кроме этого, такая манипуляция освободит тебя от хлопот по выращиванию рассады зимой и сэкономит время.
Но главное — появившиеся по весне саженцы будут крепкими и сумеют хорошо перенести весенние заморозки. Такие растения зацветут на несколько недель раньше, чем те, что ты посеешь весной.
В первую очередь нужно определиться с тем, какие цветы и в какой месяц ты будешь высаживать.
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