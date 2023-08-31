Тюльпаны, нарциссы и гиацинты: какие цветы сажать осенью

Цветы, которые высаживают осенью, зацветают в первый год посадки. Сажать их можно семенами и вегетативным способом, но важно при этом придерживаться агротехнических правил. Какие цветы сажать осенью и когда именно — читай в материале.

Посадка цветов осенью: плюсы и минусы

Высаживать цветы именно осенью — отличная идея. Ведь посаженые в это время растения зацветут уже в первый год вегетации.

Кроме этого, такая манипуляция освободит тебя от хлопот по выращиванию рассады зимой и сэкономит время.

Но главное — появившиеся по весне саженцы будут крепкими и сумеют хорошо перенести весенние заморозки. Такие растения зацветут на несколько недель раньше, чем те, что ты посеешь весной.

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В первую очередь нужно определиться с тем, какие цветы и в какой месяц ты будешь высаживать.

В сентябре методом деления кустов пересаживают флоксы, астильбу и рудбекии, крокусы. В конце месяца можно заняться посадкой луковиц нарциссов, гиацинтов, тюльпанов. В октябре (в первой декаде) сажают гиацинты и тюльпаны. Первые нужно высаживать на глубину 17-18 см от донца, а тюльпаны — 15-18 см. В ноябре садят луковицы все тех же тюльпанов, если они вам достались слишком поздно. Но есть риск, что они не укоренятся. На улице должна быть температура не холоднее +5ºC, иначе луковицы перестанут расти и замерзнут.

Какие цветы сажать осенью: список

Нарцисс (сентябрь). Эти цветы хорошо растут в солнечном месте. Для этого сделай лунки глубиной в три раза больше высоты луковицы. Выдержи между ними расстояние в 20 см. В каждую ямку положи дренаж (речной песок). Помести в каждую лунку по одной луковице корнями вниз, вдави ее в почву и засыпь грунтом. Тюльпан (октябрь). Глубина посадки должна быть в три раза больше высоты самой луковицы. Расстояние — не менее 5 см друг от друга. Для этого положи луковицы на дно корнями вниз и аккуратно вдави их в почву. Потом засыпь грунтом и утрамбуй его поверхность ладонью. Гиацинт (октябрь). Эти цветы сажают по одному на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Луковицы нужно до этого очистить от сухой оболочки. Лунка должна быть в три раза больше размера луковицы. Просто положи луковицу корнями вниз, аккуратно вдави ее в землю и засыпь грунтом. Гипсофила (ноябрь). Разровняй почву на клумбе и рассыпь по поверхности семена. Уплотни посевы ладонью, а сверху присыпь тонким слоем песка. Утепли клумбу сухой листвой толщиной 20–30 см. Тюльпаны (октябрь). Между растениями должно быть до 10 см. Размещать луковицу в лунке нужно строго вертикально, донцем вниз, иначе саженец будет всходить дольше, с трудом пробиваясь сквозь землю.

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