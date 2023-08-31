Тюльпани, нарциси та гіацинти: які квіти садити восени

Квіти, які висаджують восени, зацвітають у перший рік посадки. Садити їх можна насінням та вегетативним способом, але важливо при цьому дотримуватися агротехнічних правил. Які квіти садити восени й коли саме — читай у матеріалі.

Посадка квітів восени: плюси та мінуси

Висаджувати квіти саме восени — чудова ідея. Адже посаджені у цей час рослини зацвітуть уже в перший рік вегетації.

Крім цього, така маніпуляція звільнить тебе від клопоту щодо вирощування розсади взимку і заощадить час.

Але головне — саджанці, що з’явилися навесні, будуть міцними й зможуть добре перенести весняні заморозки. Такі рослини зацвітуть на кілька тижнів раніше, ніж ті, що ти посієш навесні.

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Насамперед потрібно визначитися з тим, які квіти й у який місяць ти висаджуватимеш.

У вересні методом поділу кущів пересаджують флокси, астильбу та рудбекію, крокуси. Наприкінці місяця можна зайнятися посадкою цибулин нарцисів, гіацинтів, тюльпанів. У жовтні (у першій декаді) садять гіацинти та тюльпани. Перші потрібно висаджувати на глибину 17-18 см від денця, а тюльпани — 15-18 см. У листопаді садять цибулини тих же тюльпанів, якщо вони тобі дісталися занадто пізно. Але є ризик, що вони не вкореняться. На вулиці має бути температура не холодніша за +5ºC, інакше цибулини перестануть рости й замерзнуть.

Які квіти садити восени: список

Нарцис (у вересні). Ці квіти добре ростуть у сонячному місці. Для цього зроби лунки глибиною втричі більшою за висоту цибулини. Витримай між ними відстань у 20 см. У кожну ямку краще поклади дренаж (річковий пісок). Помісти в кожну лунку по одній цибулині корінням вниз, вдави її в ґрунт і засип землею. Тюльпан (жовтень). Глибина посадки повинна бути втричі більша за висоту самої цибулини. Відстань — не менше 5 см один від одного. Для цього поклади цибулини на дно корінням вниз і акуратно вдави їх у ґрунт. Потім засип ґрунтом і утрамбуй його поверхню долонею. Гіацинт (жовтень). Ці квіти садять по одному на відстані не менше 20 см один від одного. Цибулини до цього потрібно очистити від сухої оболонки. Лунка має бути втричі більше розміру цибулини. Просто поклади цибулину корінням вниз, акуратно вдави її в землю і засип ґрунтом. Гіпсофіла (листопад). Розрівняй ґрунт на клумбі та розсип по поверхні насіння. Ущільни посіви долонею, а зверху присип тонким шаром піску. Утеплюй клумбу сухим листям товщиною 20-30 см. Тюльпани (жовтень). Між рослинами має бути до 10 см. Розміщувати цибулину в лунці потрібно строго вертикально, донцем вниз, інакше саджанець сходитиме довше, насилу пробиваючись крізь землю.

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