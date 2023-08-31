Тюльпани, нарциси та гіацинти: які квіти садити восени

Квіти, які висаджують восени, зацвітають у перший рік посадки. Садити їх можна насінням та вегетативним способом, але важливо при цьому дотримуватися агротехнічних правил. Які квіти садити восени й коли саме — читай у матеріалі.
Висаджувати квіти саме восени — чудова ідея. Адже посаджені у цей час рослини зацвітуть уже в перший рік вегетації.
Крім цього, така маніпуляція звільнить тебе від клопоту щодо вирощування розсади взимку і заощадить час.
Крім цього, така маніпуляція звільнить тебе від клопоту щодо вирощування розсади взимку і заощадить час.
Але головне — саджанці, що з’явилися навесні, будуть міцними й зможуть добре перенести весняні заморозки. Такі рослини зацвітуть на кілька тижнів раніше, ніж ті, що ти посієш навесні.
Насамперед потрібно визначитися з тим, які квіти й у який місяць ти висаджуватимеш.
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