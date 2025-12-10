Когда будет первый снег в Хмельницком в 2025 году: приблизительные даты

Первый снег в Хмельницком может выпасть совсем скоро, а именно в декабре 2025 года, ближе к концу месяца. По данным RusMeteo, зима в регионе будет холодной с умеренными осадками, но без аномальных снегопадов.

Читай в материале, когда именно ждать первого снега в Хмельницком и вообще прогноз погоды на всю зиму.

Когда будет первый снег в Хмельницком: декабрь 2025

Средняя температура в декабре будет колебаться от -6°C до +7°C днем, с осадками около 23 мм. Такой режим способствует переходу дождя в снег, особенно когда дневные показатели опустятся ниже 0°C.

Согласно метеорологическому сайту, первый снег будет 14 декабря, однако он будет идти азом с дождем, из-за чего горожанам не удастся им насладиться. Однако ровно через две недели, 28 числа, город попадет в предновогоднюю сказку — все вокруг будет в снегу.

Когда ждать первый снег в Хмельницком: январь 2026

Январь обещает быть теплее предыдущего месяца: средняя температура от -1°C до +9°C днем, с осадками 25 мм. Снегопады предполагаются в периоды морозов, например, 3-4 января (от -1°C до +4°C) или 10-12 января (от +7°C до -1°C).

Кроме этого, посреди месяца возможны обильные снегопады — не забывай тепло одеваться перед тем, как куда-то уходить.

Когда выпадет первый снег в Хмельницком: февраль 2026

В феврале температуры не сильно изменятся, а осадки будут на уровне 21 мм. Снег возможен в первой половине месяца, а именно 3-6 февраля, но устойчивый покров маловероятен из-за дальнейшего потепления.

Первый снег в 2025 году будет в декабре, но для точности следует следить за ежедневными обновлениями прогноза погоды.

