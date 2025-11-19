Когда будет первый снег в Киеве в 2025 году — прогноз синоптика Наталии Птухи

Ночи становятся всё холоднее, на горизонте — слабые заморозки и снег. Неужели скоро зима буквально свалится нам на голову в прямом смысле этого слова?

И скоро ли выпадет первый снег в Киеве — эти вопросы мы задали синопткине Украинского гидрометцентра Наталье Птухе. Её профессиональный комментарий для Вікон-новини — в материале.

Когда будет первый снег в Киеве

По прошлогодним наблюдениям Украинского гидрометцентра, первый снежный покров в Киеве образовался 23 ноября и продержался на поверхности земли почти неделю.

А вот в этом году именно на эту же дату — 23 ноября — синоптики прогнозируют первый слабый снег в Киеве.

Но будет ли он таким же устойчивым?

Госпожа Наталья Птуха объясняет: настоящий сильный зимний снег пока что в ближайшие 3–5 суток синоптики не ожидают.

Но определённые проявления предзимья в столице могут появиться, ведь температура ненадолго может опускаться ниже нуля градусов.

На завтра, 20 ноября, в Киеве всё ещё без осадков, ночь будет морозной, 0, -2 мороза, а днём 4–6 тепла.

21 числа ожидается ночь без осадков, а вот днём уже поступит атмосферный фронт с дождями. Но температура повысится до 3–5 тепла в ночные часы и 8–10 тепла днём.

Более тёплые воздушные массы придут на территорию Украины из южных широт, поэтому 21 и 22 ноября о снеге речи не идёт.

22 числа погода в Киеве будет оставаться облачной, местами с дождями, температура днём и ночью будет почти одинаковой — 6–8 градусов тепла.

А вот 23 числа начнётся понижение температуры, изменятся воздушные потоки, поступят другие атмосферные фронты.

23 ноября, говорит синоптик, ожидаем преимущественно облачную погоду с дождями и мокрым снегом. Но это не тот зимний снег, а, скажем так, смешанная фаза осадков.

Температура понизится и днём, и ночью — она уже будет составлять всего плюс 2–4 градуса. Такая ситуация будет держаться на протяжении суток. Мокрый снег может пролетать и днём, но больше шансов, что он пройдет ночью.

Но задерживаться на земле этот первый мокрый снег с дождём пока что не будет, потому что всё же днём сохранятся плюсовые температуры.

24 ноября температура несколько понизится, но будет преобладать погода без осадков, ночью немного ниже нуля, а днём небольшие плюсы.

В целом, говорит госпожа Наталья Птуха, говорить о формировании устойчивого снежного покрова на зимний период уже не стоит, потому что снег всё чаще становится эпизодическим. Он запросто может выпасть и за один день растаять. А потом его снова неделями нет.

Так что в ближайшие дни снежного покрова на поверхности земли именно по Киеву не ожидается.

Госпожа Наталья Птуха советует ежедневно мониторить обновлённые прогнозы погоды, потому что атмосфера постоянно меняется, и синоптики круглосуточно работают, чтобы сообщать точные данные.

