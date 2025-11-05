Погода в Буковеле в декабре 2025: сколько снежных дней будет на зимнем курорте

Совсем скоро начнутся зимние дни, и хотелось бы увидеть снег. Буковель – идеальное место для зимнего отдыха и впечатлений от первого снега.

Читай в материале, какой будет погода в Буковеле в декабре 2025 года и сколько будет снежных дней.

Погода в Буковеле в декабре 2025: первая декада, с 01.12 по 10.12

Начало декабря в Буковеле не очень порадует своей погодой: температура воздуха будет колебаться от -4°C до +5°C днем ​​и от -8°C до -1°C ночью. Первые дни декабря поздравят Буковель дождем, а именно с 1 по 4 декабря, однако параллельно будет идти снег — со 2 по 6 число мы сможем его наблюдать.

7 декабря будет полная облачность, а 8, 9 и 10 числа через облака будет пробиваться солнышко с минимальной облачностью.

Погода в Буковеле в декабре: вторая декада, с 11.12 по 20.12

Середина месяца будет несколько теплее предыдущих 10 дней: в течение дня температура воздуха будет в диапазоне -2…+1°C в дневное время суток, а в ночное время -8…-2°C.

11, 15 и 17 декабря будет облачно, 14, 16, 19 и 20 числа будет преобладать солнце с переменной облачностью, а 12, 13 и 18 числа мы сможем наблюдать ледяной снег.

Прогноз погоды в Буковеле в декабре: третья декада, с 21.12 по 31.12

Последняя декада будет богата снегом: с 21 до 25, 30 и 31 числа в течение каждого дня без остановок будет идти снег — все вокруг будет похоже на зимнюю сказку. С 26 по 29 числа будет преобладать солнце с переменной облачностью, но из-за температуры воздуха снег не растает.

Днем температура воздуха будет от -5°C до -3°C, в то время как в ночное время суток — от -10°C до -5°C.

В целом погода в Буковеле окажется типичной для этого времени: небольшие морозы, время от времени солнце, а также, к концу месяца, природа порадует нас снегом – это лучшее время для отдыха на самом популярном курорте Украины.

