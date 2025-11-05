Погода у Буковелі в грудні 2025 року: скільки сніжних днів буде на зимовому курорті

Зовсім скоро почнуться зимові дні, і вже хотілося б побачити сніг. Буковель — ідеальне місце для зимового відпочинку та вражень від першого снігу.

Читай у матеріалі, яка буде погода у Буковелі в грудні 2025 року та скільки буде сніжних днів.

Погода у Буковелі в грудні 2025: перша декада, з 01.12 по 10.12

Початок грудня у Буковелі не надто порадує своєю погодою: температура повітря коливатиметься від -4°C до +5°C вдень, і від -8°C до -1°C вночі. Перші дні грудня привітають Буковель дощем, а саме з 1 по 4 грудня, однак паралельно буде йти сніг — з 2 по 6 число ми зможемо його спостерігати.

7 грудня буде повна хмарність, а 8, 9 та 10 числа крізь хмари пробиватиметься сонечко з мінімальною хмарністю.

Погода у Буковелі в грудні: друга декада, з 11.12 по 20.12

Середина місяця буде дещо теплішою за попередні 10 днів: протягом дня температура повітря буде в діапазоні -2…+1°C у денний час доби, а у нічний час — -8…-2°C.

11, 15 та 17 грудня буде повна хмарність, 14, 16, 19 та 20 числа переважатиме сонце з мінливою хмарністю, а 12, 13 та 18 числа ми зможемо спостерігати крижаний сніг.

Прогноз погоди у Буковелі в грудні: третя декада, з 21.12 по 31.12

Остання декада буде багатою на сніг: з 21 до 25, 30 та 31 числа протягом кожного дня без зупинок ітиме сніг — все навколо буде схожим на зимову казку. З 26 по 29 числа переважатиме сонце з мінливою хмарністю, але внаслідок температури повітря сніг не розтане.

Вдень температура повітря буде від -5°C до -3°C, тоді як у нічний час доби — від -10°C до -5°C.

Загалом погода у Буковелі виявиться типовою для цього часу: невеликі морози, час від часу сонце, а також, під кінець місяця, природа порадує нас снігом — це найкращий час для відпочинку на найпопулярнішому курорті України.

